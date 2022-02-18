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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Akdeniz Belediyesi üretiyor, yeniliyor, kazanıyor

İHA

Akdeniz Belediyesi üretiyor, yeniliyor, kazanıyor

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak'ın talimatları doğrultusunda israfın önüne geçmek ve belediye kaynaklarının daha verimli kullanılmasını sağlamak amacıyla, ilçede bulunan park ve bahçeler ile yeşil alanlar için bank, kamelya, çöp kutusu üretimi, oyun ve spor gruplarının bakımonarım işlerini tüm hızıyla sürdürülüyor.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ilçe sınırları içerisindeki park ve yeşil alanların bakım, onarım, boyama ve budama çalışmaları, oyun ve spor grupları ile çöp kutularının montajına aralıksız devam ediyor.
Gerek vatandaşlardan gelen şikayetler gerekse ekiplerin sahada yaptığı incelemeler neticesinde bank, kamelya, çöp kutuları bulundukları yerlerden alınıp, Park ve Bahçeler Müdürlüğüne ait fidanlıktaki atölyelerde yenileniyor. İhtiyaç durumunda belli noktalar için de usta ellerin emeği ile yeniden üretimi sağlanıyor. Ekipler üretip yeniledikçe, belediye ciddi bir maliyet kaleminden de kurtulmuş oluyor.
"Üreten belediyecilik modeli ile yola devam"
Üreten belediyecilik modeli ile yola devam ettiklerini dile getiren Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, "İstisnasız tüm birimlerimiz gece gündüz demeden çalışıp, üretiyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğümüzdeki görevli arkadaşlarımız da belediyemize ait atölyelerde azami verim alınacak şekilde çaba sarf edip gerek yeşil alanlar için bank, kamelya, çöp kutusu üretimini gerekse oyun ve spor gruplarının bakımonarım işlerinin planlı bir şekilde yürütülmesini sağlıyor" dedi.
Üretmek, yenilemek ve dönüştürmenin önemli meziyetler olduğunu söyleyen Gültak, "Bu sürecin en başından en sonuna kadar mesai arkadaşlarımın her birinin alın teri ve emeği var. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Onların sayesinde birçok masraf ve gider kaleminden kurtulmuş oluyoruz. Belediyemiz ne kadar rahat nefes alırsa Akdeniz de yeni yatırımlar için daha hızlı yol almış olur" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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