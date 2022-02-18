Restoran işletmecisi bıçaklanarak öldürüldü (2)

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



CİNAYET ANI CEP TELEFONU İLE KAYDEDİLDİ

Mersin´in Akdeniz ilçesinde gece saatlerinde evinin önünde öldürülen Can Sürvar´ın bıçaklanma anı bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedildiği ortaya çıktı. Bir kadın tarafından evinin balkonundan çekilen görüntüde katil zanlısı Y.E.'nin bağırarak kendisinden kurtulmaya çalışan Sürvan'ın peşinden koşup bıçakladığı anlar yer aldı.

Katil zanlısı Y.E.'nin Çocuk Şube Müdürlüğü'ndeki sorgusunun sürdüğü bildirildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Merkez Soner AYDIN

2022-02-18 15:30:36



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.