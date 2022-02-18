Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hamile İrem'in öldürülmesinde 7 yakını için ağırlaştırılmış müebbet istemi

DHA

Hamile İrem'in öldürülmesinde 7 yakını için ağırlaştırılmış müebbet istemi


Soner AYDIN/ MERSİN (DHA)MERSİN'de evlerinin banyosunda tabancayla vurulan 5 aylık hamile İrem Bahçe'nin (17) ölümüyle ilgili 6'sı tutuklu, 7 yakının yargılandığı davada savcı mütalaasını açıkladı. Savcı, sanıkların 'töre saikiyle kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını istedi.
Olay, Yenişehir ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde 7 Kasım 2019'da meydana geldi. İrem Bahçe, evlerinin banyosunda babasının ruhsatsız tabancasıyla başından vuruldu. 5 aylık hamile olan İrem, kaldırıldığı hastanede 1 gün sonra yaşamını yitirdi. Aile, kızlarının cenazesini memleketleri Şanlıurfa'da toprağa verdi. Sezaryenle alınan bebeği ise hayata 3 ay tutunabildi. Olayla ilgili ifadelerine başvurulan aile fertleri, İrem Bahçe'nin intihar ettiğini öne sürdü. Polisin çapraz sorguya aldığı aile fertleri, çelişkili ifadeler verdi. 7 aylık çalışmanın ardından ekipler, Şanlıurfa'ya giderek baba Kasım (48), anne Saadet (54), ağabeyler Vedat (22) ve Mehmet Ali (20) ile amcalar Mehmet Veyis (33), İbrahim (44) ve Mehmet Bahçe'yi (53) gözaltına alıp Mersin'e getirdi.
KARDEŞİ İTİRAF ETTİ
Şüpheliler önce İrem'in, babası Kasım Bahçe'ye ait tabancayla intihar ettiğini savundu. Ancak ağabey Mehmet Ali Bahçe ifadesinde, kardeşini öldürdüğünü ve aile meclisi kararıyla cinayeti işlediğini ağlayarak itiraf etti. Diğer şüpheliler ise iddiaları kabul etmedi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
AMCA TAHLİYE EDİLDİ
İrem Bahçe'nin anne ve babası ile 2 ağabeyi hakkında 'akrabaya karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 3 amcası hakkında ise 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası istemiyle Mersin 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Sanıklardan amca Mehmet Bahçe, tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi.
MÜTALAA VERİLDİ
Davanın 7'nci duruşması, 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmada mütalaa açıklandı. Savcı mütalaasında sanıkların 'yakın akrabayı töre saikiyle kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını istedi. Ayrıca tahliye edilen sanıklardan amca Mehmet Bahçe'nin de yeniden tutuklanmasını talep etti. Taraf avukatlarının mütalaa hakkında ek süre istemesi üzerine duruşma ertelendi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Merkez Soner AYDIN
2022-02-18 17:18:37

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Tarsus Belediyesi, üreticilere 40 bin adet yerli fide dağıttı
YEREL HABERLER Tarsus Belediyesi, üreticilere 40 bin adet yerli fide ...
Restoran işletmecisi 32 bıçak darbesiyle öldürülmüş Mersin'de 17 yaşındaki genç tarafından bıçaklanarak öldürülen 32 yaşındaki restoran işletmecisi Can Sürvar'ın yakınları zanlının en ağır cezayı almasını istiyor Sürvar'ın kuzeni Olcay Durdu: "1-2 bıçak darbesi değil 32 bıçak darbesi var. Bu bir caniliktir, vahşiliktir. Biz en ağır cezayı almasını istiyoruz"
YEREL HABERLER Restoran işletmecisi 32 bıçak darbesiyle ...
Ayşe Tolga Sayapark'ta okurlarıyla buluşuyor
YEREL HABERLER Ayşe Tolga Sayapark'ta okurlarıyla buluşuyor
Mezitli sahilinde aydınlatma çalışmaları başladı
YEREL HABERLER Mezitli sahilinde aydınlatma çalışmaları başladı
Mezitli Belediyesi ve Ahbap işbirliğinde yardım kolilerinin dağıtımı başladı
YEREL HABERLER Mezitli Belediyesi ve Ahbap işbirliğinde yardım ...
Restoran işletmecisi bıçaklanarak öldürüldü (2)
YEREL HABERLER Restoran işletmecisi bıçaklanarak öldürüldü (2)
Akdeniz Belediyesi üretiyor, yeniliyor, kazanıyor
YEREL HABERLER Akdeniz Belediyesi üretiyor, yeniliyor, kazanıyor
Akdeniz bahara hazırlanıyor
YEREL HABERLER Akdeniz bahara hazırlanıyor
Mezitli’nin nüfusu, Mersin ve Türkiye ortalamasına göre 3 kat arttı
YEREL HABERLER Mezitli’nin nüfusu, Mersin ve Türkiye ortalamasına ...
Mersin'de restoran işletmecisinin öldürülme anı kamerada Kent merkezinde sabaha karşı meydana gelen olayda, 32 yaşındaki restoran işletmecisi Can Sürvar, 17 yaşındaki bir çocuk tarafından bıçaklanarak öldürülürken, bıçaklanma anı civardaki bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi
YEREL HABERLER Mersin'de restoran işletmecisinin öldürülme anı ...
Mersin’de konut satışları ocak ayında yüzde 24,1 arttı Mersin’de ocak ayında satılan 2 bin 346 konutun 219’unu yabancılar aldı
YEREL HABERLER Mersin’de konut satışları ocak ayında yüzde 24,1 ...
Mersin’de kayısı ağaçları çiçek açtı
YEREL HABERLER Mersin’de kayısı ağaçları çiçek açtı
AK Parti'li Yılmaz, Mersin'de yerel gazeteye yapılan saldırıyı kınadı
YEREL HABERLER AK Parti'li Yılmaz, Mersin'de yerel gazeteye yapılan ...
Toroslar Belediyesinden hedef 'sıfıt atık'
YEREL HABERLER Toroslar Belediyesinden hedef 'sıfıt atık'
Türkiye’de bir ilk: 3D yazıcıyla üretilen yapay resifler Mersin’de denize bırakıldı Mersin Büyükşehir Belediyesi, balık popülasyonunu artırmak, ekosistemin bozulmasının önüne geçmek amacıyla ilk etapta 12 adet yapay resifi kent açıklarında denize yerleştirdi Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer’in telsizle verdiği komutla denize indirilen yapay resifler, doğal ve çevreye uyumlu olma özellikleriyle başta balıklar olmak üzere birçok deniz canlısına yuva olacak Başkan Seçer: “Türkiye’de ilk kez 3D yazıcıyla yapılan yapay resifleri Mersin’de denize indiriyoruz”
YEREL HABERLER Türkiye’de bir ilk: 3D yazıcıyla üretilen yapay ...
Mersin'de 37 bin adet sahte bandrollü makaron ele geçirildi
YEREL HABERLER Mersin'de 37 bin adet sahte bandrollü makaron ele ...
Tarsus'ta çeşitli suçlardan yakalanan 26 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Tarsus'ta çeşitli suçlardan yakalanan 26 kişi ...
Restoran işletmecisi bıçaklanarak öldürüldü
YEREL HABERLER Restoran işletmecisi bıçaklanarak öldürüldü
Mezitli'de kadın ve çocuklara hukuksal ve psikolojik destek sağlanıyor
YEREL HABERLER Mezitli'de kadın ve çocuklara hukuksal ve psikolojik ...
Başkan Seçer: "En kötü gününüz böyle olsun"
YEREL HABERLER Başkan Seçer: "En kötü gününüz böyle olsun"
Mersin'de yerel gazeteye boyalı ve yumurtalı saldırı şüphelileri serbest
YEREL HABERLER Mersin'de yerel gazeteye boyalı ve yumurtalı saldırı ...
Seçer, Mut'ta vatandaşlarla bir araya geldi Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer: "Her zaman vatandaşlarımızla iç içe olacağız"
YEREL HABERLER Seçer, Mut'ta vatandaşlarla bir araya geldi Mersin ...
Mersin'de FETÖ operasyonu: 12 gözaltı
YEREL HABERLER Mersin'de FETÖ operasyonu: 12 gözaltı
Mersin'de bir kişi bıçaklanarak öldürüldü
YEREL HABERLER Mersin'de bir kişi bıçaklanarak öldürüldü

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.