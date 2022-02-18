Tarsus Belediyesi, üreticilere 40 bin adet yerli fide dağıttı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tarsus Belediyesi, üreticilere 40 bin adet yerli fide dağıttı

İHA

Tarsus Belediyesi, üreticilere 40 bin adet yerli fide dağıttı

Tarsus Belediyesi, Miras projesi kapsamında 12 mahalleye yerli tohumlardan yetişen 40 bin adet fide dağıttı. Zeytin, harnup, badem, incir, nar, taş armudu, dut, murt ve üzüm fideleri, üreticilere ücretsiz olarak verildi.
Tarsus Belediyesi, Miras projesi kapsamında yerli ve ata tohumunun yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Tarsus Belediyesinden yapılan açıklamada, Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan’ın ‘Gelecek toprakla hayat buluyor’ sloganı ile ata mirası olan yerli tohumların yaygınlaştırılmasını sağlamak amacıyla çiftçilere destek olmaya devam ettiği belirtildi. Tarsus Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğünün koordinesinde temin edilen ve yerli tohumlardan üretilen fidelerin dağıtılarak kırsal kalkınmanın önünü açmak için önemli adımlar atıldığı belirtildi.
Tarsus Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, tarımsal üretimi, tarımda çeşitliliği ve verimliliği arttırma çalışmalarının yanı sıra üretimi teşvik ve üreticiyi güçlendirme uygulamaları hayata geçiriliyor. Bu kapsamda Cinköy, Çakırlı, Çiriştepe, Karadiken, Taşçılı, Tepeköy, Dedeler, Kerimler, Sarıveli, Sayköy, Sucular, Taşkuyu kırsal mahallelerinde zeytin, harnup, badem, incir, nar, taş armudu, dut, murt, üzüm olmak üzere toplam 40 bin adet fidenin dağıtımı gerçekleştirildi.

“Çiftçi, köylü kalkınırsa kent de kalkınır”
Fide dağıtımına katılan Tarsus Belediye Başkanı Bozdoğan, tarımsal üretimde her daim çiftçilere destek olacaklarını belirterek, “Hemşehrilerimizin iyiliği, değerleri, bütünlüğü bizim için çok önemli. Bu kentte yaşayan insanların yaşam kalitesinin, sosyal refahının yükselmesi için çaba gösteriyoruz. Bugün burada topraklarımızın emektarları çiftçilerimize fide dağıtılıyor. Çiftçi kalkınırsa köylü kalkınırsa kent de kalkınır” dedi.

“Çiftçilerimiz için hayata geçecek çok sayıda projemiz var”
Çiftçiler için projeleri olduğunu vurgulayan Bozdoğan, “Dönem başında hükümet tarafından verilen desteğin 3 katını vereceğiz. Sebze ve meyve kurutma makineleri tüm köylere dağıtılacak, ürünlerine artı değer kazandıracağız. Yapılacak planlamaya bağlı olarak bütün çiftçilerimize gübre desteği vereceğiz. Hayvan sahiplerine yem, saman, silaj konusunda destek olacağız. Yöreye uygun fide desteği vereceğiz, geçen yıl 3 milyondu bu yıl 5 milyon olacak. Sözleşmeli çiftçi modeli kapsamında tohum desteği vereceğiz. Çiftçilerimize verdiğimiz sözlerin bu yıl hepsini tek tek sahada net olarak görmenizi istiyorum. Eğer bunların bir tanesi yapılmazsa hesap sormanızı istiyorum. Toprak analizleri ve gübreleme programları yapılacak. Bitki hastalıkları ile ilgili bitki hastanesi kurulacak. Çiftçilerimize destek olmak için hayvan hastalıkları ve aşılama yapılacak. Yine toprak yapısına bağlı olarak bitki önerilerini çiftçilerimize götüreceğiz. Tüm bunların yanında su ve sulama programları artı tıbbı aromatik bitkilerle ilgili destek yapılacak. Tüketim dışında mevcut ürünlerin değerlendirilmesi sağlanacak. Dünyanın ve ülkemizin gelecekteki sorunu su ve gıda sorunudur. Gerek suyla ilgili gerek gıdayla ilgili olarak küçük çiftçimizin artezyen sularını sağlamak için sondaj çalışmalarını Tarsus Belediyesi olarak yürüteceğiz. ÇKS’si olan tüm çiftçilerimizin tek tek isimlerini alıyoruz. Tarsus Belediyesinin kasasında bulunan para sizin paranız, vatandaşlarımızın parası. Halka ulaştırılması için elimden geleni yapıyorum. Çiftçilerimizin her zaman yanındayız” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Hamile İrem'in öldürülmesinde 7 yakını için ağırlaştırılmış müebbet istemi
YEREL HABERLER Hamile İrem'in öldürülmesinde 7 yakını için ...
Restoran işletmecisi 32 bıçak darbesiyle öldürülmüş Mersin'de 17 yaşındaki genç tarafından bıçaklanarak öldürülen 32 yaşındaki restoran işletmecisi Can Sürvar'ın yakınları zanlının en ağır cezayı almasını istiyor Sürvar'ın kuzeni Olcay Durdu: "1-2 bıçak darbesi değil 32 bıçak darbesi var. Bu bir caniliktir, vahşiliktir. Biz en ağır cezayı almasını istiyoruz"
YEREL HABERLER Restoran işletmecisi 32 bıçak darbesiyle ...
Ayşe Tolga Sayapark'ta okurlarıyla buluşuyor
YEREL HABERLER Ayşe Tolga Sayapark'ta okurlarıyla buluşuyor
Mezitli sahilinde aydınlatma çalışmaları başladı
YEREL HABERLER Mezitli sahilinde aydınlatma çalışmaları başladı
Mezitli Belediyesi ve Ahbap işbirliğinde yardım kolilerinin dağıtımı başladı
YEREL HABERLER Mezitli Belediyesi ve Ahbap işbirliğinde yardım ...
Restoran işletmecisi bıçaklanarak öldürüldü (2)
YEREL HABERLER Restoran işletmecisi bıçaklanarak öldürüldü (2)
Akdeniz Belediyesi üretiyor, yeniliyor, kazanıyor
YEREL HABERLER Akdeniz Belediyesi üretiyor, yeniliyor, kazanıyor
Akdeniz bahara hazırlanıyor
YEREL HABERLER Akdeniz bahara hazırlanıyor
Mezitli’nin nüfusu, Mersin ve Türkiye ortalamasına göre 3 kat arttı
YEREL HABERLER Mezitli’nin nüfusu, Mersin ve Türkiye ortalamasına ...
Mersin'de restoran işletmecisinin öldürülme anı kamerada Kent merkezinde sabaha karşı meydana gelen olayda, 32 yaşındaki restoran işletmecisi Can Sürvar, 17 yaşındaki bir çocuk tarafından bıçaklanarak öldürülürken, bıçaklanma anı civardaki bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi
YEREL HABERLER Mersin'de restoran işletmecisinin öldürülme anı ...
Mersin’de konut satışları ocak ayında yüzde 24,1 arttı Mersin’de ocak ayında satılan 2 bin 346 konutun 219’unu yabancılar aldı
YEREL HABERLER Mersin’de konut satışları ocak ayında yüzde 24,1 ...
Mersin’de kayısı ağaçları çiçek açtı
YEREL HABERLER Mersin’de kayısı ağaçları çiçek açtı
AK Parti'li Yılmaz, Mersin'de yerel gazeteye yapılan saldırıyı kınadı
YEREL HABERLER AK Parti'li Yılmaz, Mersin'de yerel gazeteye yapılan ...
Toroslar Belediyesinden hedef 'sıfıt atık'
YEREL HABERLER Toroslar Belediyesinden hedef 'sıfıt atık'
Türkiye’de bir ilk: 3D yazıcıyla üretilen yapay resifler Mersin’de denize bırakıldı Mersin Büyükşehir Belediyesi, balık popülasyonunu artırmak, ekosistemin bozulmasının önüne geçmek amacıyla ilk etapta 12 adet yapay resifi kent açıklarında denize yerleştirdi Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer’in telsizle verdiği komutla denize indirilen yapay resifler, doğal ve çevreye uyumlu olma özellikleriyle başta balıklar olmak üzere birçok deniz canlısına yuva olacak Başkan Seçer: “Türkiye’de ilk kez 3D yazıcıyla yapılan yapay resifleri Mersin’de denize indiriyoruz”
YEREL HABERLER Türkiye’de bir ilk: 3D yazıcıyla üretilen yapay ...
Mersin'de 37 bin adet sahte bandrollü makaron ele geçirildi
YEREL HABERLER Mersin'de 37 bin adet sahte bandrollü makaron ele ...
Tarsus'ta çeşitli suçlardan yakalanan 26 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Tarsus'ta çeşitli suçlardan yakalanan 26 kişi ...
Restoran işletmecisi bıçaklanarak öldürüldü
YEREL HABERLER Restoran işletmecisi bıçaklanarak öldürüldü
Mezitli'de kadın ve çocuklara hukuksal ve psikolojik destek sağlanıyor
YEREL HABERLER Mezitli'de kadın ve çocuklara hukuksal ve psikolojik ...
Başkan Seçer: "En kötü gününüz böyle olsun"
YEREL HABERLER Başkan Seçer: "En kötü gününüz böyle olsun"
Mersin'de yerel gazeteye boyalı ve yumurtalı saldırı şüphelileri serbest
YEREL HABERLER Mersin'de yerel gazeteye boyalı ve yumurtalı saldırı ...
Seçer, Mut'ta vatandaşlarla bir araya geldi Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer: "Her zaman vatandaşlarımızla iç içe olacağız"
YEREL HABERLER Seçer, Mut'ta vatandaşlarla bir araya geldi Mersin ...
Mersin'de FETÖ operasyonu: 12 gözaltı
YEREL HABERLER Mersin'de FETÖ operasyonu: 12 gözaltı
Mersin'de bir kişi bıçaklanarak öldürüldü
YEREL HABERLER Mersin'de bir kişi bıçaklanarak öldürüldü

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.