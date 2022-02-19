Beylikdüzü'nde kanlı parti



Erol DEĞİRMENCİ ALİ Çağlar TINBEK / İSTANBUL, (DHA) BEYLİKDÜZÜ'nde, bir kişi aynı evde eğlendiği arkadaşını bıçakladı. Bildirilmesiyle gelen polis ekiplerinin evdeki kişilerin şüpheli hareketleri sonrası yaptıkları aramada uyuşturucu madde ele geçirildi.

Olay, önceki akşam saatlerinde Adnan Kahveci Mahallesi'nde bulunan bir sitede yaşandı. İddiaya göre, Erdinç Aş arkadaşları ile beraber evde bir araya geldi. Aş, aynı evde eğlendiği arkadaşı Murat Kutlu ile bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. İkili arasındaki tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kutlu, eline aldığı bıçakla Aş'ı yaraladı. Evdeki bağırma seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.POLİS EKİPLERİNİN DİKKATİ UYUŞTURUCU PARTİSİNİ ORTAYA ÇIKARDI

Gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralı Aş'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, olay yerinde yaptıkları incelemede Kutlu ve Aş ile beraber evde bulunan Muzaffer Ç., Figen T. ve Arife D.'nin hareketlerinden şüphelendi. 5 arkadaşın beraber eğlendiği evde yapılan aramalarda 10 adet fişlenmiş halde 40 gram toz esrar, 4 gram metamfetamin, 1 adet hassas terazi ve 6 adet cep telefonunu ele geçirildi. 5 arkadaş ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Evde uyuşturucu ile yakalanan 5 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından "Uyuşturucu Madde Kullanma ve Bulundurma" suçundan adliyeye sevk edildi.(FOTOĞRAF)DHA-Genel Türkiye-Mersin

2022-02-19 11:18:19



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