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Erdemli'de 'Sabahları sıcak çorba' projesi sürüyor

İHA

Erdemli Belediyesi ekipleri, 'Sabahları sıcak çorba' projesiyle hayatın her alanına dokunmaya devam ediyor.

Erdemli'de 'Sabahları sıcak çorba' projesi sürüyor

Erdemli Belediyesi ekipleri, 'Sabahları sıcak çorba' projesiyle hayatın her alanına dokunmaya devam ediyor.
Erdemli Belediyesi ekiplerinin sıcak çorba ikramındaki adresi bu defa pazarda satış yapan esnaflar oldu. Üretici ve esnafların vatandaşa aracısız satış yapma imkanı bulduğu kapalı semt pazar yerinde, ekipler günün ilk ışıkları ile yerini aldı. Mobil ikram aracında pişirilen çorbalar bir bir esnafa dağıtıldı.
"Üretici ve esnaflardan destek”
Sıcak çorba ikramından dolayı üretici ve esnafların mutlu olduğunu ifade eden Erdemli Pazarcılar Derneği Başkanı Turan Karaçolak, “Bu sabahın erken saatlerinde Başkanımız Mükerrem Tollu çorba dağıtımında bulunmuştur. Sıcak bir çorba içmiştir vatandaşımız. Bütün esnaflarım adına Mükerrem Tollu'ya çok teşekkür ediyoruz” dedi.
Memnuniyetini ifade eden pazar esnafı ve aynı zamanda pazar yönetiminde olan Mehmet Şamil Sürgün, “Sıcak sıcak çorbalarımızı içtik, güne sıcak çorbayla başladık. Allah kendinden razı olsun” diye konuştu.
Belediye ekipleri farklı noktalarda çorba ikramında bulunmaya devam ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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