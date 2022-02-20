Define kazısında öldü

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Soner AYDIN/ MERSİN, (DHA)MERSİN'de, Mehmet Binay, define için kazdığı tünelde meydana gelen patlama sonrası göçükte hayatını kaybetti.

Olay, 17 Şubat'ta Toroslar ilçesi, Çelebili Mahallesi, Karsu mevkisinde meydana geldi. Mehmet Binay, define aramak için bölgede tünel kazdı, bu sırada patlama meydana geldi. Binay, göçük altında kaldı. İhbarla olay yerine itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. 20 metre derinden çıkartılan Binay'ın cansız bedeni, otopsi için adli tıp morguna kaldırıldı. Jandarma olayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Toroslar Soner AYDIN

2022-02-20 10:24:41



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