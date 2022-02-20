Kayalıklarda mahsur kalan keçi 5 gün sonra kurtarıldı

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Mersin’in Erdemli ilçesinde kayalıklarda 5 gündür mahsur kalan keçi, ekiplerin 2 saatlik operasyonu ile kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Karahıdırlı Mahallesi'nde Mahir Kavrak’a ait bir keçi uçurumdan yaklaşık 100 metre aşağı kayalık bölgeye inerek mahsur kaldı. 5 gündür bölgede mahsur kalan keçiyi kurtaramayan sahibi ekiplerden yardım istedi. Bunun üzerine bölgeye AKUT’a bağlı 7 kişilik gönüllü ekibi çıktı. Olay yerine varan ekipler, halatlarla uçurumdan inerek 2 saat süren kurtarma çalışma yaptı. Çalışma ile keçi kurtarılarak sahibine teslim edildi.

Hayvanının kurtarılmasına sevinen Kavrak, sevinçten keçiye sarılırken ekiplere teşekkür etti.

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