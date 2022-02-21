Mersin'de, 12 FETÖ şüphelisi adliyede

Soner AYDIN/MERSİN, (DHA)MERSİN'de, terör örgütü FETÖ/PDY'nin mahrem yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda, gözaltına alınan 12 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, 18 Şubat'ta İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY'nin mahrem yapılanmasına yönelik operasyon düzenledi. Belirlenen adreslere yapılan eş zamanlı baskınlarda 12 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerin 'ByLock' kullanıcısı olduğu ve aralarında aktif görevde olan öğretmenlerin bulunduğu belirtildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Merkez Soner AYDIN
2022-02-21 09:54:46
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