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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çocuklar, enerji verimliliği ve tasarrufu eğlenerek öğreniyor

İHA

Çocuklar, enerji verimliliği ve tasarrufu eğlenerek öğreniyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi, çocuklara küçük yaşlardan itibaren enerjiyi verimli kullanmanın önemini kavratmak amacıyla “Enerji Verimliliği ve Tasarrufu” eğitimi veriyor. Belediyede görev yapan enerji mühendislerinin verdiği interaktif eğitimle çocuklar hem eğleniyor hem öğreniyor.
Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Fen İşleri Dairesi, ilkokul öğrencilerine günümüz şartlarında büyük önem taşıyan “Enerji Verimliliği ve Tasarrufu” konulu eğitim veriyor. Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğüyle iş birliği içerisinde her yıl tekrarlanan eğitimle yenilenebilir ve temiz enerji kaynakları ile enerjiyi verimli kullanmanın önemi anlatılıyor.

Çocuklar hem eğleniyor hem öğreniyor
Büyükşehir Belediyesi, verilen eğitimlerde kent genelinde özellikle kırsal kesimlerdeki okulları tercih ediyor. Eğitimlerin bir noktası da Mezitli’nin merkezine yaklaşık 1 saat uzaklıktaki Doğlu Mahallesinde yer alan Doğlu İlkokulu oldu. Bu yıl binin üzerinde çocuğa ulaşılırken, ders sırasında karşılıklı sorucevaplarla öğrencilerin konuyu daha iyi kavraması sağlanıyor. Günlük hayattan örnekler de veren çocuklar, konularla ilgili 3 animasyon video da izliyor. Belediyenin hazırladığı, çocukların kendi güçlerini kullanarak döndürdüğü çark ile ışıkları yanan bir apartman maketi de öğrencilere uygulamalı olarak yenilenebilir enerji kaynağını öğretiyor. Her eğitimin sonunda öğrencilere içerisinde kırtasiye malzemelerinin yer aldığı bir hediye seti dağıtılıyor.

“Binden fazla öğrenciye ulaştık”
Enerji sistemleri mühendisi Merve Kaya, eğitimleri her yıl tekrarladıklarını belirterek, “Çocuklarımıza enerjimizi nasıl verimli ve tasarruflu kullanacaklarını öğretiyoruz. Bu konuda bir sunumumuz var. Üç tane videomuz var; ‘Enerji nedir?’ , ‘Enerji verimliliği nedir?’ ve ‘Enerji etiketi nedir?’ Bunları izlettiriyoruz ve daha sonrasında bizim bir enerji kitimiz var. Çocukların kendi içlerindeki enerjilerini kullanarak, elektrik üretmelerini sağlıyor. Bir küçük kol var onu çevirerek bir binanın elektriğini sağlıyorlar kendi enerjileri ile sonra da çocuklarımıza hediyeler veriyoruz” dedi.
Eğitimleri İl Milli Eğitim Müdürlüğüyle iş birliği içerisinde gerçekleştirdiklerini ifade eden Kaya, “Bu yıl 11 okula gittik, binden fazla öğrenciye ulaştık. Daha da fazla öğrenciye ulaşmayı istiyoruz. Sunumlardan çocuklar sıkılıyor, bunun farkında olduğumuz için bunu video görseli ile destekledik. Ayrıca uygulanmalı eğitimle onları da enerjiye kattık ve akıllarında kalıcı olsun istedik. Güzel dönüşler alıyoruz, mutlu oluyorlar. Büyükşehir Belediyesi olarak enerji verimliliğini ve tasarrufu küçükten büyüye kadar herkese öğretmeyi amaçlıyoruz. Zaten Büyükşehir Belediyemiz enerjiye çok fazla önem veriyor, yenilenen enerjiyi aktif olarak kullanmaya başladık ve enerji verimliliğini de düzenli bir şekilde sağlamayı umut ediyoruz” diye konuştu.

“Enerji verimliliği ve tasarruf ile ilgili ders verdiler”
Öğrencilerden Neşe Safiye Güngör de “Bize enerji verimliliği ve tasarrufu ile ilgili ders verdiler. Üç tane video izledik, ondan sonra enerji verimliliği ve tasarrufu ile ilgili bir tane oyun oynadık, bize hediyeler verdiler. Bir tane apartman vardı, bir tane de kol vardı. İnsan gücüyle kolu çevirdik, binadaki ışıklar yandı. İnsan gücünü anladık” dedi.

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