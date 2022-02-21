Tarsus İdman Yurdu Başkanı Kırbıyık istifa etti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tarsus İdman Yurdu Başkanı Kırbıyık istifa etti

İHA

Tarsus İdman Yurdu Başkanı Kırbıyık istifa etti

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta yer alan Tarsus İdman Yurdu Kulübü Başkanı Harun Şahin Kırbıyık istifa etti.
Tarsus İdman Yurdu yönetim kurulu tarafından yapılan açıklamada, Kırbıyık’ın sağlık sorunları ve işlerinin yoğunluğundan dolayı istifa ettiği açıklandı.
Kulüpten yapılan açıklama şöyle: “Sezona büyük umutlarla başlayan takımımız Şahin Kırbıyık başkanımızın onca fedakarlıklarına rağmen beklenen başarıyı gösterememiştir. Şahin Kırbıyık ikinci yarıya yeni yönetim kurulu ile yani bizlerle başlamıştır. Bu yönetim partiler üstü, siyasi bir düşünce gözetilmeksizin her görüşten insanın yer aldığı, tarafsız bir yönetim kuruludur. Şahin Kırbıyık geçmişten dersler çıkardığını ve eski hatalarını tekrarlamayacağını söyleyerek, kendi tabiriyle direksiyona kendisi geçmiş ve yeniden transferler yapmıştır. Yeni anlaşma yaptığı teknik direktörümüze tam yetki vererek yeni hedefler belirlemişlerdir. Başkanımızın güvendiği arkadaşlarının bu görevi suistimal ettiği ve bu sistemde başarılı olamayacağına kendileri karar vererek, teknik direktörümüzün sözleşmesi karşılıklı fesh edilmiştir.
Birçok görüşmemizde istifa etmemesi yönünde ricada bulunmamıza rağmen, bir ay önce başkanımız sağlık sorunları ve işlerinin yoğun olmasını sebep olarak göstererek, noter aracılığı ile yönetime göndermiştir. Bizler tekrar aramıza döner düşüncesiyle yaptığımız yönetim kurulu toplantısında istifasını kabul etmemiştik. Ancak dört arkadaşımızın daha istifaları söz konusu olmuş, bu dört arkadaşımıza da istifa etmemeleri gerektiği konusunda gerekli rica ve telkinlerde bulunulmuş olup, arkadaşlarımız istifada ısrarlı olmuşlardır. Yönetim kurulumuz tarafından yapılan toplantıda Şahin Kırbıyık ve diğer dört arkadaşımızın istifaları kabul edilmiştir.
Yüz yıllık çınar olan Tarsus İdman Yurdumuzun kapanmasını ya da kayyuma gitmesine kimsenin gönlü razı olmazdı. Bizler yönetim kurulu olarak gövdemizi taşın altına koyarak bu görevden asla kaçmadık. Eski dönemlerde olduğu gibi belediye başkanlarımızın destek olduğu Tarsus İdman Yurdu'muza belediye başkanımız Haluk Bozdoğan destek olacağının sözünü vermiş olup, kendisine bu sorumluluktan kaçmadığı için verdiği, vereceği destekler için tüm Tarsus adına teşekkür ediyoruz.
Tarsus İdman Yurdu kimsenin şahsi malı olamaz. 100 yıldan beridir var olan kulübümüz var olmaya devam edecektir. Taraftara sözümüz, Uşak spor maçında dik duruşları ve onurlu mücadele veren teknik ekip ve futbolcularımıza, takımın gerçek sahibi olarak takımlarına sahip çıkmaları ve Çarşamba günü Kırşehir Spor maçında takımlarına destek olmaları yönündedir.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Akşener: Sorunların bitmesi için hukuksuzluğun sona ermesi lazım
YEREL HABERLER Akşener: Sorunların bitmesi için hukuksuzluğun sona ...
Rosatom kompozit alanında büyük başarılara imza atıyor Rosatom Genel Müdürü Alexey Likhachev: "Kompozitler iklim sorunu için iyi bir çözüm"
YEREL HABERLER Rosatom kompozit alanında büyük başarılara imza ...
Çukurova'nın çeyrek final rakibi BC Prometey
YEREL HABERLER Çukurova'nın çeyrek final rakibi BC Prometey
Mezitli Belediyesi Hizmet Binası, Mimarlar Odası Dergisinde
YEREL HABERLER Mezitli Belediyesi Hizmet Binası, Mimarlar Odası ...
Miray, Mersin'i yine gururlandırdı
YEREL HABERLER Miray, Mersin'i yine gururlandırdı
Rehber öğretmenler, YKS süreci hakkında öğrencileri bilgilendirdi
YEREL HABERLER Rehber öğretmenler, YKS süreci hakkında öğrencileri ...
Emniyet personeline trafik eğitimi
YEREL HABERLER Emniyet personeline trafik eğitimi
Mersin'de son 3 ayda 238 adet karton toplama çekçek'i toplandı
YEREL HABERLER Mersin'de son 3 ayda 238 adet karton toplama çekçek'i ...
Akdeniz’de parklara bahar bakımı
YEREL HABERLER Akdeniz’de parklara bahar bakımı
Mersin'de kahvehaneye kumar operasyonu: 9 gözaltı
YEREL HABERLER Mersin'de kahvehaneye kumar operasyonu: 9 gözaltı
Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi ile üniversitelerden iş birliği
YEREL HABERLER Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi ile ...
Mersin'de, 12 FETÖ şüphelisi adliyede
YEREL HABERLER Mersin'de, 12 FETÖ şüphelisi adliyede
Çocuklar, enerji verimliliği ve tasarrufu eğlenerek öğreniyor
YEREL HABERLER Çocuklar, enerji verimliliği ve tasarrufu eğlenerek ...
Mersin'de FETÖ şüphelisi 12 kişi adliyeye sevk edildi
YEREL HABERLER Mersin'de FETÖ şüphelisi 12 kişi adliyeye sevk edildi
Kayalıklarda mahsur kalan keçi 5 gün sonra kurtarıldı
YEREL HABERLER Kayalıklarda mahsur kalan keçi 5 gün sonra kurtarıldı
Jandarmadan helikopter destekli trafik denetimi
YEREL HABERLER Jandarmadan helikopter destekli trafik denetimi
Seçer, 'Mercek'te incelemelerde bulundu Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer: "Bütün gençlerimizi kurslarımıza davet ediyoruz"
YEREL HABERLER Seçer, 'Mercek'te incelemelerde bulundu Mersin ...
Mersin Büyükşehir Belediyesinden 'ambulans' hizmeti
YEREL HABERLER Mersin Büyükşehir Belediyesinden 'ambulans' hizmeti
Define kazısında öldü
YEREL HABERLER Define kazısında öldü
Define kazısında patlama: 1 ölü
YEREL HABERLER Define kazısında patlama: 1 ölü
Erdemli Belediyesinden eğitim neferlerine destek
YEREL HABERLER Erdemli Belediyesinden eğitim neferlerine destek
Erdemli'de 'Sabahları sıcak çorba' projesi sürüyor
YEREL HABERLER Erdemli'de 'Sabahları sıcak çorba' projesi sürüyor
Restoran işletmecisini öldüren şüpheli tutuklandı; cinayet anı kamerada 
YEREL HABERLER Restoran işletmecisini öldüren şüpheli tutuklandı; ...
Restoran işletmecisini öldüren zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Restoran işletmecisini öldüren zanlı tutuklandı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.