Mersin Uluslararası Müzik Festivali 21 Mayıs-11 Haziran'da yapılacak

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– Bu yıl 20’nci kuruluş yılını kutlayan Mersin Uluslararası Müzik Festivalinin tarihi belli oldu. Festival, bu yıl ‘Müzik Birleştirir’ temasıyla 21 Mayıs11 Haziran 2022 tarihleri arasında yapılacak.

Festival Komitesinden yapılan yazılı açıklamada, 2002 yılından bu yana dünyanın saygın solist ve müzik topluluklarını Mersinli sanatseverlerle buluşturan Mersin Uluslararası Müzik Festivalinin bu yıl 20’nci yaşını kutladığı belirtildi. Festivalin, dünyanın kültür başkentlerinde görülmeye alışılmış seçkin solist ve müzik topluluklarını yeniden Mersin’e taşıyacağı belirtilen açıklamada, 20’inci kuruluş yılına özel bir programla 21 Mayıs11 Haziran 2022 tarihleri arasında Mersin’in açık hava konser mekanları, salonları ve kültür merkezlerinde gerçekleştirileceği kaydedildi. Festival programının ise daha sonra duyurulacağı ifade edildi.

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