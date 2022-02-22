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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Evimiz Atölye projesi 6 köyü buluşturdu

İHA

Evimiz Atölye projesi 6 köyü buluşturdu

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Gönüllüler Şube Müdürlüğü tarafından 13 ilçede ikinci turu gerçekleştirilen ‘Gönüllü Katılım Toplantıları’ Toroslar ilçesi Darısekisi Mahallesi’nde de yapıldı. Çalışmaların başladığı ilk günden bu yana herhangi bir geliri olmayan kadınların evde üretim potansiyellerini ortaya çıkararak ekonomiye kazandırıldığı çalışmada, bir yandan eğitim ve sosyalleşme imkanları sağlanırken aynı zamanda köyler arası iletişim de artıyor.
Mersin Büyükşehir Belediyesinin ilk gönüllüsü ve Mersinden Kadın Kooperatifi Başkanı Meral Seçer, 2019’dan bu yana ilçeleri ziyaret ettiklerini belirterek, “İlçelerde köylerden gelen kadınlarımızla bir araya geldik. Burada kadınlarımızın neler yaptığı konusunda, ihtiyaçları, neler talep ettikleri veya belediyeye neler iletmemiz gerektiği konusunda çok güzel toplantılar gelişti ve birçok projeyi gerçekleştirdik. Bu 2’nci tur gezimiz oluyor. Silifke ve Erdemli’de bunu gerçekleştirdik, şimdi de burada sizlerle birlikte yapıyoruz. Bir köprü görevi görüyoruz biz. Buradan büyükşehre aktararak sorunlarınızın çözümü konusunda destek vermek istiyoruz” diye konuştu.
Büyükşehrin hayata geçirdiği ve Mersinden Kadın Kooperatifi’nin de paydaş olduğu projelerden bahseden Meral Seçer, ‘Evimiz Atölye’ projesini anlattı. Seçer, “Aslında Evimiz Atölye projesinde biz prensip olarak bağı bahçesi olmayan, üretimde bir alanı olmayan yerler üzerinde ilerliyoruz” dedi.
Projeye çoraptan oyuncak üretimiyle başladıklarını vurgulayan Seçer, daha sonra bu üretimlerin Büyükşehir tarafından satın alınarak, çeşitli etkinliklerde çocuklara hediye edildiğini söyledi. ‘Darısekisi Örnek Köy projesine ilişkin de bilgiler paylaşan Seçer, “Büyükşehrin Örnek Köyler projesi var. Burası da ana merkez ve biz kooperatif olarak da burada paydaşız. Bölgedeki kadınların üretimlerini kooperatif olarak katma değere dönüştürerek, Yörük kültürü özelinde bir örnek köy oluşturacağız. Örnek köy ama burası Yörük köyü. Bulunduğunuz yer bir meydan, çadırları kurulacak ve Yörükler’in göçe başladığı tarihte, kısmet olursa Mayıs ayı başında açılışı yapılacak” şeklinde konuştu.
Seçer, Darısekisi’nde hayata geçirilecek çalışma kapsamında festivaller ve etkinlikler düzenleyeceklerini söyledi. Tüm planlamaları yapılan programların bölgeye vatandaşları çekeceğini vurgulayan Seçer, “Sabırla başlayarak yaptığımız bu iş gittikçe çok geniş alanlara yayılacak. Sizlerle birlikte bu mekan bir cazibe merkezi olacak. Köylerinize kadar yayılan, insanların gittiği bir turizm noktası haline gelecek” ifadelerini kullandı.

“Büyük değişimler için daha çok el ele vermemiz gerekiyor”
Muhtarların da katıldığı toplantıda Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanı Şerife Hasoğlu Dokucu, büyükşehrin kadınlara ve çocuklara yönelik hizmetlerini detaylı bir şekilde anlattı. Kadınları çalışmalardan etkin bir şekilde yararlanmaya ve gönüllülük çalışmalarına katılmaya davet eden Dokucu, “Demek ki kadınlarla el ele verdiğimizde değişim yaratabiliyoruz. Ama daha büyük değişimler için daha çok el ele vermemiz gerekiyor. Birlikte çalışmamız gerekiyor” dedi.
Büyükşehrin Gönüllüler Birimi Koordinatörü Melike Dursun ise ‘Evimiz Atölye’ projesiyle ilgili detaylı bir bilgilendirmede bulundu. Projenin bir durağını da Darısekisi olarak planladıklarını belirten Dursun, “Evimiz Atölye projesinin 9’uncu mahallesi oluyor burası ve çevre köyleri; ‘burada yapalım’ dedik. Şu anda burada 6 köy var. 6 köyle beraber çok kalabalık bir katılım olursa 2 grup halinde çalışmalarımızı yapacağız” diye konuştu.

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