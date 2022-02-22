SAHA İstanbul Mersin İrtibat Ofisi MTOSB’de açıldı

Savunma Havacılık ve Uzay Kümelenmesi SAHA İstanbul Mersin İrtibat Ofisi, Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi (MTOSB) içerisinde açıldı. Ofiste, kent sanayisinin geleceğine ışık tutacak çalışmalar yapılacak.

SAHA İstanbul Mersin İrtibat Ofisinin açılışına, SAHA İstanbul Genel Sekreteri İlhami Keleş, Genel Sekreter Yardımcısı Ömer Sürmen, TÜSSİDE Enstitü Müdür Yardımcısı Ali Doğan ve Baş Uzman Araştırmacısı Dr. Kirstin Öztürk, MTOSB Yönetim Kurulu Başkanı Sabri Tekli, yönetim kurulu üyeleri ve sanayiciler katıldı.

SAHA İstanbul Genel Sekreteri Keleş, açılışta yaptığı konuşmada, SAHA İstanbul Mersin İrtibat Ofisinin kent sanayisinin geleceğine ışık tutacağını kaydederek, “Bu çalışma Mersin sanayisinin deniz feneri olacak. Hangi şehrin hangi sanayi dalında güçlü olduğunu saptayıp gelişmesi gerektiğini belirleme adına yola çıktık. Bu planlama yapılabilirse o sanayi dalına yönelik düşünülen yatırımlar doğru şehre yapılabilecek ya da şehirlerin hedefine ulaşması için ne gibi bir kas gücü geliştirilmesi gerektiği ortaya çıkacak. Böylece daha planlı, daha sürdürülebilir çalışmalara imza atılabilecek” dedi.

MTOSB Başkanı Tekli ise “Biz, Mersin sanayisi ve sanayicisine güveniyoruz. Savunma sanayinde etkin rol oynayabilmek adına gerekli çalışmaları yürütüyoruz. Bu çalışmalarımızda SAHA İstanbul Mersin İrtibat Ofisi, sanayicilerimizin en önemli pusulası olacak. SAHA İstanbul’un yönlendirmesi ile sanayicilerimizin daha verimli çalışmalara imza atacağını düşünüyoruz. Bölgemiz içerisinde savunma sanayine üretim yapabilecek kapasitede çok önemli markalarımız var. Bizim üzerimize düşen görev ise onları doğru yönlendirebilmek. SAHA İstanbul’un bu çalışmalara katkısı büyük olacak” diye konuştu.

Açılışın ardından SAHA İstanbul yetkilileri yapılacak olan çalışmayı sanayicilere aktardılar.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.