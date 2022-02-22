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Mersin'de Akkuyu NGS işçilerinin servisi devrildi: 40 yaralı

DHA

Mersin'de Akkuyu NGS işçilerinin servisi devrildi: 40 yaralı


Mehmet OKURAtike CEYLAN KAÇAR/ MERSİN, (DHA)MERSİN'in Silifke ilçesinde, Akkuyu Nükleer Güç Santrali işçilerini taşıyan otobüsün şarampole devrilmesi sonucu 40 kişi yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde Sipahili Mahallesi'nde meydana geldi. Murat Çakmak yönetimindeki 07 ERL 29 plakalı otobüs, henüz bilinmeyen nedenle kontrolden çıkarak şarampole devrildi. İhbarla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde çalışan sürücünün de aralarında bulunduğu 40 işçi yaralandı. Yaralılar, sağlık görevlilerince ambulanslarla Silifke, Anamur, Bozyazı ve Aydıncık'taki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Silifke Mehmet OKUR-Atike CEYLAN KAÇAR
2022-02-22 10:26:26

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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