Ayakta uyuyan berber malulen emekli olmak istiyor Yemek yerken ve işte çalışırken uyuyakaldığını belirten Rüstem Üredi, bu yüzden iş yapamaz hale geldiğini gündelik hayatının olumsuz etkilediğini söyledi

Mersin’in Silifke ilçesinde narkolepsi, ya da halk arasında bilinen adıyla uyku hastalığına yakalanan 47 yaşındaki berber Rüstem Üredi, tıraş yaparken veya tıraş sonrası koltukta sürekli uyuyor. Neredeyse 24 saat uyuma isteği oluşturan narkolepsi hastalığı yüzünden zor günler geçiren berber malulen emekli olmak istiyor.

Silifke ilçesinde 15 yıldır narkolepsi ya da halk arasında bilinen adıyla uyku hastalığına yakalanan berber Rüstem Üredi bazı zaman tıraş esnasında bazı zaman da tıraş sonrası koltuğu her oturmasında anında uykuya dalıyor. Kendisini birileri kaldırmadığı sürece uykusundan uyanmayan Üredi, bu halinin günlük hayatını olumsuz etkilediğini belirtti.

Yemek yerken ve işte çalışırken uyuyakaldığını belirten Üredi, bu yüzden iş yapamaz hale geldiğini gündelik hayatının olumsuz etkilediğini söyledi.

Sabah berber dükkanına geldiğinde evinde ailesi tarafından zorla kaldırıldığını belirten Üredi, iş yerine geldiğinde koltuğa oturduğunda da müşterilerinin kendisini zorla uykudan kaldırdığını anlattı.

15 yıldır bu hastalığı çektiğini belirten Rüstem Üredi, “15 yıldır doktor doktor gezerek hastalığıma çare aradım. Sürekli kullandığım iki ilacım var. Ancak bu hastalığımı tam anlamıyla geçirmiyor. Türkiye’de 150 ila 200 arasında bu hastalığı geçiren var. Telefonda grubumuz var. Görüşüyoruz. Ancak hastalığım geçmeyince bende gruptan çıktım. Çünkü sürekli hastalık konuşuluyor. Evimde ve iş yerime geldiğimde sürekli uyuyorum. İşe gelmezsem bıraksalar 24 saat uyurum. Bazen ayakta uyuyorum. Araba süremiyorum. Nerede olursam alayım, bir koltuk gördüğümde oturduğum an itibariyle uyuyorum. Devlet büyüklerimizden bizim gibi hastalığı olan vatandaşları malulen emekli etmelerini istiyorum” dedi.

Müşteriler ise Üredi’nin bu halini gördükçe üzüldüklerini, yetkililerin bir an önce bu tür hastalığı olanlara yardım edilmesi gerektiğini belirttiler.



Narkolepsi nedir

Narkolepsi, genelde uyku nöbetleri ya da gün içinde kısa uyku süreçleri şeklinde görülen aşırı uyuma hali ile kendini belli eden kronik bir bozukluktur. Genelde büyük duygusal değişiklikler tarafından tetiklenen bu uyku nöbetlerine, kısa REM süreçleri ve kas kontrolünün kaybı eşlik eder.

