Başkan Gültak, AK Parti MYK ve MKYK üyelerini ağırladı MYK Yerel Yönetimler Başkanı Eronat: “Kadın Kolları olarak 5 milyondan fazla üyemizle birçok ülkeden daha fazla nüfusa sahibiz”

AK Parti Diyarbakır Milletvekili ve MYK Yerel Yönetimler Başkanı Oya Eronat, Akdeniz Belediyesini ziyaretinde, kadınlar yararına hayata kattığı hizmetleri dolayısıyla Başkan Mustafa Gültak’a teşekkür etti. Eronat, Kadın Kollarının 5 milyondan fazla üyesi olduğunu belirterek, “Dünyada birçok ülkeden daha fazla nüfusa sahip bir teşkilatız” dedi.

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığı tarafından Yunus Emre Kültür Merkezinde, “Kadınlarla Büyük Türkiye Yolunda” adıyla etkinlik düzenlendi. Etkinliğin ardından, aralarında AK Parti Diyarbakır Milletvekili ve MYK Yerel Yönetimler Başkanı Oya Eronat, MYK Seçim İşleri Başkanı Sibel Söylemez, MKYK Akdeniz Bölge Sorumlusu Dilek Kaya, MKYK üyeleri Nurdoğan Yüzbaşıoğlu ve Hazal Dizman ile Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz’ın olduğu kalabalık heyet Akdeniz Belediyesini ziyaret etti.



“Dünyada birçok ülkeden daha fazla nüfusa sahip bir teşkilatız”

İlk olarak birimleri ziyaret ederek belediye çalışanları ile sohbet eden MYK Yerel Yönetimler Başkanı Eronat, sonrasında ziyaretine ilişkin bir değerlendirme yaptı. AK Parti olarak kadınlara büyük önem verdiklerinin altını çizen Eronat, “Mersin’de, Akdeniz gibi önemli bir belediyeye sahip olmaktan dolayı çok mutlu olduğumuzu söylemeliyim. Belediye başkanımızın kadınlar tarafından çok sevildiğine şahit olduk. Nedeni de kadınlara büyük değer vermesi. Kadınlar, bizim için çok önemli bir güç, çünkü kadın kolları olarak 5 milyondan fazla üyesi olan bir teşkilatız. Dünyada birçok ülkeden daha fazla bir nüfusa sahibiz” diye konuştu.



“Başkanımız, kalplere giden yolu keşfetmiş”

Eronat, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da kadınlara büyük değer verdiğini belirterek, “Çünkü AK Parti bir kadın hareketi. Tabi bu kadın hareketinin Akdeniz Belediye Başkanımız tarafından desteklendiğini görmek, Diyarbakır Milletvekili bir kadın olarak beni çok mutlu etti, onurlandırdı. Başkanımız, kalplere giden yolu keşfetmiş. Zira kadınların gönlünü fethederseniz, çocukların da gönlünü fethedersiniz. Başkanımız sevgi vermiş, hizmet vermiş. Yolu da köprüyü de yapabilirsiniz ama yüzünüz güleç değilse, sevginiz yeterli değilse bir anlamı kalmıyor. Yaptığı hizmetlerden dolayı başkanımıza çok teşekkür ediyor, güzel hizmetlerinin devamını diliyorum” ifadelerini kullandı.



“Annelere, kadınlara, gençlere ve çocuklara ulaştık”

Akdeniz Belediye Başkanı Gültak da ziyaretleri dolayısıyla partili heyete teşekkür etti, özellikle kadınlar yararına hayata geçen hizmet ve projeleri anlattı. “Gerçekten de siz eğer bir haneye girmek istiyorsanız, mutlaka ya kadına ya da gençlere, çocuklara ulaşmanız gerekiyor. Bunun farkındaydık” diyen Başkan Gültak, “Bu anlamda Akdeniz’de annelere büyük önem verdik. Tabi annelerin bizden de istekleri vardı. Örneğin yüzme havuzu yoktu; anneler istedi, biz de Akdeniz’e havuzları getirdik. Sinema yoktu, ayaklarına sinema getirdik. Kadınlara yönelik birçok proje hayata geçirdik. Pandeminin ilk günlerinde kadınlarımız eliyle maske üreten ilk belediye olduk. Bu kadınlara o dönem günlük 30 lira günlük, ayda 900 lira ücret verilmesini sağladık” dedi.



“Kadınların, annelerin ihtiyaç duyduğu hizmetleri hayata katıyoruz”

Akdeniz Belediyesi olarak, Türkiye İsrafı Önleme Vakfı ile birlikte yüzlerce kadına 4,5 milyon liranın üzerinde mikro kredi verilmesini sağladıklarını ve bu sayının her geçen gün arttığını dile getiren Gültak, “Kredi alan kadınlar işini büyütüyor, ailesinin geçimini sağlıyor. Mahalle evleri ve kreşler açarak kadınların ihtiyacını duyduğu hizmetleri hayata katıyoruz. Anneler, huzurlu bir ev, huzurlu bir ortam, eve mutlu gelen eş ve çocuklar ister, çocuklarının eğitimini ister. Biz de bu konularda destek verdiğimiz için seviliyoruz. Tabi bu sevgiyi karşılıksız bırakmıyoruz, elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

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