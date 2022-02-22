Yanan tırın dorsesi zarar gördü

Korona bir ailenin kâbusu oldu: Şenay'dan da acı haber geldi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Mersin’in Tarsus ilçesinde yangın çıkan tırın dorsesi zarar gördü.

Alınan bilgiye göre, TEM otoyolu AdanaMersin istikameti Çilek mevkisinde, Süleyman Kurt idaresindeki 33 CZL 45 plakalı nişasta yüklü tırın dorsesi seyir halindeyken lastiğinin patlaması sonucu yanmaya başladı. Dorsenin yandığını fark eden sürücü, tırı hemen kenara çekti. Dorseyi çekiciden ayıran sürücü ardından durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan dorseyi söndürdü. Soğutma çalışması yapılan yangında dorse büyük ölçüde zarar gördü.

Maddi hasarın oluştuğu yangında şans eseri yaralanan olmadı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.