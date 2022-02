Başkan Yılmaz, İçel İdman Yurduna sahip çıkıyor

İçel İdman Yurduna sahip çıkarak, her anlamda destek olan Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, “Takımımızı, hep birlikte el ele vererek yükselteceğiz" dedi.

Mersin’in merkez ilçe Toroslar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 3. Lig 3. Grupta mücadele eden Mersin temsilcisi İçel İdman Yurdu, 27 Şubat Pazar günü saat 13.00’te kendi sahasında Criptoswaps Edirnespor’u ağırlayacak.

İçel İdman Yurduna tesis tahsis ederek ve binlerce taraftar ile destek vererek takımın yanında olan Başkan Yılmaz, “Mersinimiz, Süper Ligde bir takımla temsil edilmeyi hak ediyor. Umarım en kısa sürede Süper Lige de çıkma başarısı gösteririz. Takımımızın her zaman yanındayız” ifadelerini kullandı.

İçel İdman Yurdu Spor Kulübüne konaklama ve antrenman yapabilecekleri Korukent Mahallesinde bulunan Prof. Dr. Aziz Sancar Gençlik Merkezindeki tesisi tahsis ettiklerini hatırlatan Yılmaz, her hafta 100 genci İçel İdman Yurdunun evinde oynadığı maçlarda ağırladıklarını ve Toroslar’dan taraftarları servislerle maça götürdüklerini de söyledi.



“Takımımızın her zaman yanındayız”

Maçlarda kırmızılacivertlileri yalnız bırakmayan Yılmaz, “Kentimizin takımı İçel İdman Yurdunun her zaman yanındayız. Çocuklarımızla, gençlerimizle ve hemşehrilerimizle tribünlerde yerimizi alıyoruz. Takım, taraftarını arkasında hissetsin istiyoruz” diye konuştu.

Amaçlarının, birlik ve beraberlik içerisinde hareket etmek olduğunu belirten Yılmaz, “Sadece maçı kazandığında değil, kaybettiğinde de takımımızın yanında olmamız gerekir. Taraftar takımının yanında olduğunda başarı kaçınılmazdır. İçel İdman Yurdu Spor Kulübü Başkanımız Metin Saltık'ın başkanlığında birlik ve beraberlik havası içinde bir başarı ortaya kondu. Biz de elimizden geldiğince destek oluyoruz ve olmaya da devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

