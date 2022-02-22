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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tarsus Belediyesi, 24 mahallede üreticilere ücretsiz fidan dağıttı

İHA

Tarsus Belediyesi, 24 mahallede üreticilere ücretsiz fidan dağıttı

– Tarsus Belediyesi, ‘Ata Tohumu’ projesi kapsamında çiftçilere destek olmak amacıyla başlatılan ’Fidan Bizden Üretim Sizden’ faaliyetinde 24 mahallede üreticilere ücretsiz fidan dağıttı.
Tarsus Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, yerli tohumlar ile organik tarımı teşvik etmek amacıyla başlatılan ‘Ata Tohumu’ projesi kapsamında yerli ve ata tohumunun yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda, ’Fidan Bizden Üretim Sizden’ faaliyetinde üreticilere yüzlerce fidan dağıtıldı.
Tarsus Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü tarafından yürütülen proje kapsamında Kadelli, Keşli, Kızılçukur, Körlübeyi, Koçmarlı, Eskişehir, Yazlık, Kurbanlı, Sıraköy, Yanıkkışla, Kuzoluk, Eminlik, Emirler, Hacıhamzalı, Kırıt, Çevreli, Özbek, Aladağ, Çokak, Çavuşlu, Damlama, Alibeyli, Taşobası kırsal mahallelerinde zeytin, harnup, badem, incir, nar, taş armudu, dut, murt, üzüm ata tohum fidanları üreticilere ücretsiz olarak dağıtıldı. Yetiştirilen fidanların bölgede ekimini yaygınlaştırmak amacıyla çiftçiler ile sürekli temas halinde olan Tarsus Belediyesi, ekime hazır hale getirilen fidanları çiftçilere ücretsiz olarak dağıtmaya devam ediyor.

“Gerçek milliyetçilik ata topraklarında ata tohumla tarım yapmaktır”
Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, dağıtım töreninde yaptığı konuşmada, sağlıklı Tarsus ve sağlıklı gelecek için yürütülen Ata Tohumu projesiyle köylerde ata tohumlarının yayılmasına devam ettiklerini söyledi. Bozdoğan, “Bu projeyle birlikte üreticilerimize binlerce ücretsiz fidan dağıtımı gerçekleştirerek hem ekonomik olarak çiftçimize destek olduk hem de sağlıklı bir geleceğin temellerini oluşturduk. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği gibi ‘Köylü milletin efendisidir’ ve bizler sizler için bu düşünceyle çalışıyoruz. Tarıma her zaman destek olacağız, çünkü ata tohumu gerçek milliyetçiliktir. Gerçek milliyetçilik ata topraklarında ata tohumla tarım yapmaktır, sebze ve meyve üretmektir. Türkiye’de, belediye olarak tam 84 farklı çeşide ulaştık. Köylümüz için, halkımız için elimizde milyonlarca ata tohum var. Topraklarımıza zengin diyorsak, tarımı da en iyi şekilde iyileştirerek hemşehrilerime ulaştırmam gerekir. Çağdaş tarım, evinin önündeki bir metrelik alana bile en iyi şekilde hormonsuz tarımı yapabilmektedir. Mis gibi kokan domatesleri, buğdayları hatırlarsınız. İşte bu çok önemlidir. Bizi hormonla, zehirle yok etmeye çalışanlara en güzel dersi ata tohumla vermiş oluruz. Sağlıklı bir Tarsus ve sürdürülebilir bir üretim için çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

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