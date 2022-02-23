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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yaşlılar, Büyükşehir Belediyesinin El Sanatları Atölyesinde üretiyor

İHA

Yaşlılar, Büyükşehir Belediyesinin El Sanatları Atölyesinde üretiyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin Yaşlı Destek Biriminin 400’den fazla üyesi, haftanın iki günü ‘El Sanatları Atölyesi’ne katılıyor. Ergoterapi hizmetiyle yeteneklerini ve hayallerini sanata dönüştüren 65 yaş ve üstü vatandaşların ortaya çıkardığı ürünler, çeşitli sergilerde ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor.
Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Dairesine bağlı Yaşlı Destek Biriminin 400’ü aşkın yaş almış üyesi, ‘manevi evlat’ olarak gördükleri Büyükşehir personeli tarafından düzenli olarak aranıyor. Her türlü ihtiyaçlarına koşulan yaş almış vatandaşlar, haftanın iki günü ise El Sanatları Atölyesinde kaliteli vakit geçiriyor, ergoterapi hizmetiyle birbirinden güzel eserler ortaya çıkarıyor.
Çoğunlukla evde vakit geçiren yaş almış vatandaşlar, sohbet edecek birisine ihtiyaç duyduklarında Büyükşehir Belediyesini arıyor. Çoğu zaman da ekipler tarafından aranan yaşlılar, hatırlanmanın ve değer görmenin mutluluğunu yaşıyor. Evde kırılan musluğundan patlayan ampulüne kadar her türlü sorununa Büyükşehir Belediyesinin yetiştiği yaş almışlar, her salı ve perşembe günü ise Engelsiz Yaşam Merkezinde ‘El Sanatları Atölyesi’ne katılıyor. Yeteneklerini ve hayallerini sanata dönüştüren 65 yaş ve üstü vatandaşların ortaya çıkardığı ürünler daha sonra çeşitli sergilerde ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor.

“10’ar kişilik gruplar halinde 2’şer saatlik eğitimler veriyoruz”
Yaşlı Destek Biriminde görevli Gerontolog Cihan Tanrıverdi, yaş almış vatandaşların katıldığı El Sanatları Atölyesiyle ilgili bilgi vererek, “El Sanatları Atölyemizde 65 yaş ve üstü vatandaşlarımıza El Sanatları Kursu başlattık. Güzelliklerin tamamı sanat sayesinde ortaya çıkar. Bizler de 65 yaş ve üstü vatandaşlarımızın hem sosyal hayata karışmaları hem de el becerilerini geliştirmeleri açısından bir El Sanatları Kursu açmak istedik. 10’ar kişilik gruplar halinde 2’şer saatlik eğitimler veriyoruz” dedi.

“Burada alçıları doldurup tabaklar, kaseler, çiçek vazoları yapıyoruz”
Kursa katılan 73 yaşındaki Sultan Özbek de sosyalleşme imkanı bulduklarını belirterek, “El işi yapıyoruz. Konu komşu toplandık Şahin Tepesinden, geldik. Ben evde el işi yapıyorum, dışarıya satıyorum. Fakire fukaraya yardımcı oluyorum. Burada alçıları doldurup tabaklar, kaseler, çiçek vazoları yapıyoruz” diye konuştu.
77 yaşındaki Ahmet Uzun da farklı bir ortam olduğunu vurgulayarak, “Ortamımız güzel, şimdi biliyorsunuz ki biz evlerde pinekleyip duruyoruz. Şimdi bir ortama giriyoruz, deşarj oluyoruz. Bu yaşa gelmiş bu eseri çıkartıyorsak ne mutlu bize” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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