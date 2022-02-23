Kocasının okul bahçesinde öldürdüğü 2 çocuk annesi toprağa verildi Gülsüm K., 1 Nisan 2002 tarihinde doğan ancak 19'uncu gün yaşamını yitiren kardeşi Ezgi Mine'nin kabrinin ön tarafına dualarla defnedildi

Ankara’da boşanma aşamasındaki kocası tarafından çalıştığı okulun bahçesinde bıçakla öldürülen 2 çocuk annesi, memleketi Mersin’in Gülnar ilçesinde toprağa verildi. Gülsüm K., 1 Nisan 2002 tarihinde doğan ancak 19'uncu gün yaşamını yitiren kardeşi Ezgi Mine'nin kabrinin ön tarafına defnedildi.

Olay, önceki gün akşam saatlerinde Sincan ilçesi Ahievran Mahallesi'ndeki Şehit Gökhan Uysal Ortaokulu'nda meydana gelmişti. Alınan bilgiye göre, hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Mehmet K., eşi Gülsüm K.’nin temizlik görevlisi olarak çalıştığı okula gitti. Okul bahçesinde karşılaşan boşanma aşamasındaki çift tartışmaya başladı. Tartışma sırasında Mehmet K. (33), yanında getirdiği bıçakla 2 çocuğunun annesini defalarca bıçaklayarak ağır yaraladı. Gülsüm K. kaldırıldığı Sincan Nafız Körez Devlet Hastanesi'ne tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Adli Tıp Kurumu’nda yapılan otopsi sonrası Gülsüm K.’nin cenazesi alınarak memleketi Mersin’in Gülnar ilçesine bağlı Konur Mahallesi'nde baba evine getirildi. Burada baba Hüseyin, anne Fatma Acar ile birlikte yakınları gözyaşı döktü. Gülsüm K. için baba evinin önünde cenaze aracından indirilmeden cenaze namazı kılındı. Ardından Gülsüm K.'nin naaşı mahalledeki Gevenli Mezarlığı'na getirildi. Gülsüm K., 1 Nisan 2002 tarihinde doğan ancak 19'uncu gün yaşamını yitiren kardeşi Ezgi Mine'nin kabrinin ön tarafına dualarla defnedildi.

İkinci defa evlat acısı yaşayan aile fertleri başta olmak üzere tüm yakınları gözyaşı döktü.

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