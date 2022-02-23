Mersin'de orman zararlılarıyla mücadele semineri

Mersin Orman Bölge Müdürlüğü Orman Zararlılarıyla Mücadele Şube Müdürlüğünce düzenlenen '2022 yılı OZM şubesi eğitim çalışmaları', 9 orman işletme müdürlüğünde 252 personelin katılımı ile tamamlandı.

Orman işletme müdürlüklerinde yapılan eğitimlere başsavcı, savcı ve ceza hâkimleri katılım sağladı. Eğitimler, Orman Zararlıları ile Mücadele Şube Müdürü Veysel Önen, şube mühendisleri Ömer Türkleş, Ersin Tuncay Sarı ve entomolog Mehmet Kaplan tarafından verildi. Toplantılarda, damga ve nakliye teskereleri silah taşıma, orman koruma, otlatma, arama ve el koyma, infazlar ile orman bitkisi ve bitkisel ürünlere arız olan zararlı organizmalardan ibre ve yapraklarda zarar yapan böcek ile kabuk böcekleri konularında eğitim verildi.



"Ormanlarımıza kanun dışı yapılan müdahalelerle mücadele etmek büyük önem arz etmektedir"

Orman Zararlıları ile Mücadele Şube Müdürü Veysel Önen, eğitimlere ilişkin yaptığı açıklamada, "Orman muhafaza memurları resmi üniformalı olmasından dolayı teşkilat olarak bizim dışa açılan vitrinimizdir. Orman muhafaza memurlarının kılık kıyafet konusunda son derece hassas olmasını istiyoruz. Ormanların korunması bize kanunla verilen asli görevimizdir. Koruma faaliyetleri de orman muhafaza memurları tarafından sağlanmaktadır. Halkımızın, orman alanlarından beklentisi her geçen gün çeşitlenerek artmaktadır. Bu nedenle ormanlarımıza kanun dışı yapılan müdahalelerle etkin bir şekilde mücadele etmek büyük önem arz etmektedir. Bölge Müdürlüğümüzce toplumun ormanlardan beklentilerini en iyi şekilde karşılamak ve ormanların gördüğü hizmetleri gelecek nesillerin yararlanmasına sunmak, ormanların iyi bir şekilde korunması ile sağlanabilir. Personelimizin bilgilerinin tazelenmesi, yönetmeliklerde ve tamimlerde yapılan değişiklikleri öğrenmeleri, uygulamalarda doğru kararlar vermeleri açısından son derece önemlidir. Uygulamada yapılan hataların telafisi çok zor olmakta ve uygulayıcı arkadaşlara kanuni müeyyide getirmektedir. Bu nedenle bu tür eğitimlerin üzerinde önemle duruyoruz” dedi.

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