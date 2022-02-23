Ankara'da eşinin öldürdüğü Gülsüm'ün cenazesi Gülnar'a götürüldü (2)

KIZ KARDEŞİNİN YANINA DEFNEDİLDİ
Ankara'nın Sincan ilçesinde, uzaklaştırma aldırdığı eşi Mehmet Kuyar'ın (33) öldürdüğü 2 çocuk annesi Gülsüm Kuyar'ın (29) cenazesi, Mersin'in Gülnar ilçesinde toprağa verildi.
Kuyar'ın, Mut Devlet Hastanesi'nin morgundaki cenazesi, yakınları tarafından alınıp Gülnar ilçesi Konur Mahallesi'ndeki babaevine götürüldü. Burada helallik alınması sırasında Kuyar'ın babası Hüseyin ve annesi Fatma Acar ayakta durmakta zorlandı. Kuyar'ın cenazesi, mahalle mezarlığında kılınan cenaze namazının ardından, 2002'de doğumundan 18 gün sonra vefat eden kız kardeşi Ezgi Mine'nin kabrinin önüne defnedildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Gülnar Murat SÖZERİ
2022-02-23 13:58:30
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