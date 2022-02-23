Ankara'da eşinin öldürdüğü Gülsüm'ün cenazesi Gülnar'a götürüldü (2)

Korona bir ailenin kâbusu oldu: Şenay'dan da acı haber geldi

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KIZ KARDEŞİNİN YANINA DEFNEDİLDİ

Ankara'nın Sincan ilçesinde, uzaklaştırma aldırdığı eşi Mehmet Kuyar'ın (33) öldürdüğü 2 çocuk annesi Gülsüm Kuyar'ın (29) cenazesi, Mersin'in Gülnar ilçesinde toprağa verildi.

Kuyar'ın, Mut Devlet Hastanesi'nin morgundaki cenazesi, yakınları tarafından alınıp Gülnar ilçesi Konur Mahallesi'ndeki babaevine götürüldü. Burada helallik alınması sırasında Kuyar'ın babası Hüseyin ve annesi Fatma Acar ayakta durmakta zorlandı. Kuyar'ın cenazesi, mahalle mezarlığında kılınan cenaze namazının ardından, 2002'de doğumundan 18 gün sonra vefat eden kız kardeşi Ezgi Mine'nin kabrinin önüne defnedildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Gülnar Murat SÖZERİ

2022-02-23 13:58:30



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