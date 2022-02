Tarsus Belediyesinin kasası artıda

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, belediyenin önceki dönemlerden kalan borcunun 80 milyon lirasını ödediklerini ve şu an kasasında 24 milyon TL artış olduğunu söyledi.

Bozdoğan katıldığı bir televizyon programında, belediyenin mali durumu hakkında açıklamalarda bulundu. "Biz Tarsus Belediyesi olarak ayağımızı yorganımıza göre uzattık. Yarı yolda kalmayalım, borçlanmayalım diye projelerimizde ek kaynaklar oluşturduk. Türkiye'de yaşanan ekonomik sıkıntılara rağmen kasamızı artışa çıkardık" diyen Bozdoğan, şeffaf belediyecilik anlayışı ile çalışmalara devam ettiklerini belirtti. Türkiye’nin kasası artışa geçen nadir belediyelerinden biri olduklarını dile getiren Bozdoğan, gelir gider hesaplarının tüm vatandaşlar tarafından sorgulanabilir olduğunu kaydetti. Yaptıkları her çalışma ve planlamada şeffaf davrandıklarını vurgulayan Bozdoğan, "Kıymetli hemşehrilerim, belediye kasasında bulunan para sizindir. Bireysel ve kurumsal ölçütlerde en önemli kurallardan biri karşılıklı güven duygusudur. Yaptığımız tüm faaliyetlerin kuruşu kuruşuna hesabını vermek ve vatandaşlarımızın kamunun kaynaklarını yine kamuya yatırım olarak aktardığımızdan emin olmalarını istiyoruz" dedi.

Hesap verebilir bir belediyecilik anlayışıyla hareket ettiklerini söyleyen Bozdoğan, "Gelin belediyemize sorgulayın, nereye ne kadar para gitmiş, hangi işte ne kadar harcadınız diye sorun. Biz her zaman şeffaf ve hesap verebilir belediyecilik anlayışıyla hareket ettik ve vatandaşlarımıza karşı da her zaman şeffaf davranıyoruz. Kasamızı, planlarımızı, gelir ve giderlerimizi sorgulayın" çağrısında bulundu.



"Ayağımızı yorganımıza göre uzatıyoruz"

Tarsus Belediyesinin ek kaynaklar üretme çabasında olduğunu ve tasarrufla artı değer kazandığını belirten Bozdoğan, şöyle devam etti; "Biz ayağımızı yorganımıza göre uzatıyor ve israf etmiyoruz. Ülkemiz çok ciddi bir ekonomik sorunlarla baş ediyor. Biz yaptığımız her projede ek kaynak üretiyoruz, nerden nasıl kısabiliriz, nerden ne kadar az masraf yapabiliriz diyoruz. İsraf etmemeli, üretmeli, geleceğe hazırlık yapmalıyız. Bu disiplin ve anlayışla devam ediyoruz. Yaptığımız tüm faaliyetlerin kuruşu kuruşuna hesabını vermek ve vatandaşlarımızın kamunun kaynaklarını yine kamuya yatırım olarak aktardığımızdan emin olmalarını istiyoruz."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.