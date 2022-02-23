TFF 2. Lig: Tarsus İdman Yurdu: 1- Kırşehir Belediye Spor: 0

TFF 2. Lig Beyaz Grup 27. hafta karşılaşmasında Tarsus İdman Yurdu, kendi sahasında Kırşehir Belediye Spor’u 10 mağlup etti.
Stat: Tarsus
Hakemler: Ömer Tolga Güldibi xx, Cankut Gönenç xx, Bedirhan Soydemir xx
Tarsus İdman Yurdu: Abdulaziz xx, Uğur xxx, Abdussamed xx (Azad dk. 58 x), Batuhan xx (Yılmaz dk. 66 x), Artun xx (Erman dk. 83 x), Hakan xx, Alperen xx, Gökhan xx, Eren xx (Sinan dk. 58 x), Volkan Altınsoy xx, Sefa xx (Özgür dk. 83 x)
Kırşehir Belediye Spor: Bekir xx, Tuğay xx, Osman xx, Fatih xx (Eren dk. 79 x), Nuh xx, Hakan xx (Volkan Kılıç dk.46 x), Oktay xx (Hasan dk.80 x), Serhat xx (Zihni dk.71 x), Sırat xx, Savaş Yorulmaz (Savaş Tağa dk. 71 x), Mert xx
Gol: Uğur (dk.30) (Tarsus İdman Yurdu)
Sarı kartlar: Abdussamed, Sefa (Tarsus İdman Yurdu), Osman (Kırşehir Belediye Spor)
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.