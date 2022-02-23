Korona bir ailenin kâbusu oldu: Şenay'dan da acı haber geldi

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Okan ÇALIŞKAN / TARSUS-MERSİN,(DHA)- STAT: Tarsus

HAKEMLER: Ömer Tolga Güldibi, Cankut Gönenç, Bedirhan Soydemir

TARSUS İDMAN YURDU: AbdulazizUğur, Abdussamed (Dk. 58 Azad ), Batuhan (Dk. 66 Yılmaz ), Artun (Dk. 83 Erman ), Hakan, Alperen, Gökhan, Eren (Dk. 58 Sinan ), Volkan Altınsoy, Sefa (Dk. 83 Özgür )

Kırşehir Belediyespor: BekirTuğay, Osman, Fatih (Dk. 79 Eren ), Nuh, Hakan (Dk. 46 Volkan Kılıç ), Oktay (Dk. 80 Hasan ), Serhat (Dk. 71 Zihni ), Sırat, Savaş Yorulmaz (Dk. 71 Savaş Tağa), Mert

GOL: Dk.30 Uğur (Tarsus İdmanyurdu)

SARI KARTLAR: Abdussamed, Sefa (Tarsus İdmanyurdu) Osman (Kırşehir Belediyespor) TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Tarsus İdmanyurdu, sahasında Kırşehir Belediyespor´u 1-0 mağlup etti.DHA-Spor Türkiye-Mersin / Tarsus Okan ÇALIŞKAN

2022-02-23 15:32:43



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