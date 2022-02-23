Okan ÇALIŞKAN / TARSUS-MERSİN,(DHA)- STAT: Tarsus
HAKEMLER: Ömer Tolga Güldibi, Cankut Gönenç, Bedirhan Soydemir
TARSUS İDMAN YURDU: AbdulazizUğur, Abdussamed (Dk. 58 Azad ), Batuhan (Dk. 66 Yılmaz ), Artun (Dk. 83 Erman ), Hakan, Alperen, Gökhan, Eren (Dk. 58 Sinan ), Volkan Altınsoy, Sefa (Dk. 83 Özgür )
Kırşehir Belediyespor: BekirTuğay, Osman, Fatih (Dk. 79 Eren ), Nuh, Hakan (Dk. 46 Volkan Kılıç ), Oktay (Dk. 80 Hasan ), Serhat (Dk. 71 Zihni ), Sırat, Savaş Yorulmaz (Dk. 71 Savaş Tağa), Mert
GOL: Dk.30 Uğur (Tarsus İdmanyurdu)
SARI KARTLAR: Abdussamed, Sefa (Tarsus İdmanyurdu) Osman (Kırşehir Belediyespor) TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Tarsus İdmanyurdu, sahasında Kırşehir Belediyespor´u 1-0 mağlup etti.DHA-Spor Türkiye-Mersin / Tarsus Okan ÇALIŞKAN
2022-02-23 15:32:43
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