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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Toroslar Belediyesinden miniklere okul olgunluğu testi

İHA

Toroslar Belediyesi, ilkokula başlayacak olan çocuklara yönelik gerçekleştirdiği ücretsiz 'Metropolitan Okul Olgunluğu Testi' uygulamasına ilçedeki anaokullarında devam ediyor. Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz; "Çocuklarımız bizim geleceğimiz. Onların eğitim hayatlarına katkıda bulunmak bizleri de mutlu ediyor" dedi.

Toroslar Belediyesinden miniklere okul olgunluğu testi

Toroslar Belediyesi, ilkokula başlayacak olan çocuklara yönelik gerçekleştirdiği ücretsiz 'Metropolitan Okul Olgunluğu Testi' uygulamasına ilçedeki anaokullarında devam ediyor. Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz; “Çocuklarımız bizim geleceğimiz. Onların eğitim hayatlarına katkıda bulunmak bizleri de mutlu ediyor” dedi.
Mersin’in merkez ilçe Toroslar Belediyesi, çocuklara ve ailelerine danışmanlık hizmeti vererek yol göstermeye devam ediyor. Belediye, bu kapsamda 56 yaş grubundaki çocukların okula daha kolay ve kısa sürede adapte olmaları amacıyla başlattığı ‘Metropolitan Okul Olgunluğu Testi’ uygulamasını anaokullarında sürdürüyor. Toroslar Kadın ve Çocuk Danışma Merkezinin alanında uzman psikologları tarafından çocuklara birebir uygulanan test ile çocuklarının okula psikolojik, fiziksel ve zihinsel olarak hazır olup olmadığını merak eden ebeveynlere destek veriliyor.
Belediye psikologları, ilçenin eğitim kurumlarından Anafartalar İlkokulunun anasınıfı öğrencileriyle bir araya gelerek testi uyguladı. Testin sonucunda çocukların okul için gereken olgunluğa ne ölçüde hazır olduğu tespit edilerek ailelere aktarıldı.

“Eğitim, her zaman önceliğimiz oldu”
Toroslar Belediye Başkanı Yılmaz, yaptığı açıklamada, çocukları geleceğe hazırlayacak çalışmalara önem verdiklerini belirterek, “Geleceğimizin umudu olan çocuklarımızın mutlu, huzurlu ve başarılı bir hayata sahip olabilmelerini istiyoruz. Bu anlamda ilçemizde sağlık, eğitim ve sporla ilgili nerede bir ihtiyaç varsa biz orada olmaya devam edeceğiz. Çocuklarının okula hazır olup olmadığını merak eden ailelerimiz, belediyemizin Toroslar Kadın ve Çocuk Danışma Merkezine başvurabilirler" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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