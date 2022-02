İhracata yeni bir ürün eklendi; Mini lahananın tanesi 10 lira Mersin'de 2 yıl adaptasyon çalışması yapılan salata lahana ve mini lahana olarak adlandırılan yeni ürün tanesi 10 liradan başta Ukrayna, Polonya ve Rusya olmak üzere Avrupa ülkelerine ihraç edilmeye başlandı

Mersin'in Erdemli ilçesinde 2 yıl süren adaptasyon denemesinin ardından yetiştirilen salata lahana ve mini lahana olarak adlandırılan ve yaklaşık 1 kilogram gelen ürünün tanesi 10 liradan başta Ukrayna, Polonya ve Rusya olmak üzere Avrupa ülkelerine ihraç edilmeye başlandı. Türkiye'de ilk kez yetiştirilip hasat edildiği belirtilen ürünün özelliklerinden biri de farklı sebzelerin aromalarını da taşıyor olması.

Salata lahana Erdemli ilçesi Kayacı Mahallesinde örtü altında 2 yıl süren adaptasyon çalışmasının ardından yetiştirildi. Olgunlaşan ürünler ihracatta gitmek üzere de hasat edildi. Bölge üreticilerine yeni bir ihracat kapısı aralayan ilk ürünler tanesi 10 liradan Ukrayna, Polonya ve Rusya'ya ihraç edildi.

Ürün ile ilgili bilgi veren Erdemli Ziraat Odası Meclis Başkanı Ziraat Mühendisi Aşkın Şahin, her şeyin ihracatçı bir firma sahibine iş ziyareti esnasında Ukrayna'da bu ürünün ikram edilmesiyle başladığını belirterek, "Kendisi dikkatini çeken bu ürünü bizimle paylaştı. Yapmış olduğumuz araştırmalar neticesinde ve firma yetkilileri ile görüşmeler neticesinde ürünün bilgisine ulaştık. Kendilerinden tohum talebinde bulunduk. Bölgemizde 2 yıldan beri bir deneme istasyonu kurduk. Bölgemize adaptasyonu olacak mı, ekolojik şartlara uygun mu, elverişli mi, yönündeki çalışmaların neticesinde şuanda yaklaşık 30 dekar bir seranın içerisinde hasadını gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.



"Türkiye'de ilk kez ekimi ve hasadı yapıldı"

Türkiye'de hasadın daha erken gerçekleştirildiğini de dile getiren Şahin, "Bu ürün Türkiye'de ilk kez hasadı yapılan ve dikimi yapılan salata lahana. Bu ürün Avrupa'nın ve dünyanın değişik yerlerinde ekimi yapılıyordu. Genelde mart sonunda ve nisan başlarında hasat ediliyor, yine dünyanın ve Avrupa'nın değişik yerlerine ticareti yapılıyordu. Bu lahana çok farklı. İçerisinde bulunan C vitamini, lifleri ve 45 tane sebzenin aromasının birbirine katan bu lahana bölge çiftçilerimize hayırlı uğurlu olsun. Biz bu ürünün ülkemize gelmesinde emeği geçen ihracatçı İbrahim Televi'ye ve teknik konulardaki destekleri için Ziraat Mühendisi Emir Aka'ya teşekkür ediyoruz" diye konuştu.



"Yeni bir ekmek, yeni bir ihracat kapımız, tanesi 10 lira"

Yeni ürün çalışmalarını sürdüreceklerini de kaydeden Şahin, "Dar bir dönemin içinde yeni bir ekmek, yeni bir ihracat kapımız oldu. Tüm ülke çiftçimize, bölge çiftçimize hayırlı uğurlu olsun. Erdemli Ziraat Odası Meclis Başkanı olarak, Türk Ziraat Mühendisleri olarak her zaman için yeni ürünleri bölgemize getirmekten, yeni ürünleri çiftçimize tanıtmaktan asla vaz geçmeyeceğiz. Salata lahana, mini lahana diye tabir ettiğimiz ürünü 800 rakımda yetiştirdik. Ürünün içerisinde yüksek C vitamini var, lifli bir ürün, bölgemize adaptasyonu sağlandı. Şuanda ihracatını Ukrayna'ya gerçekleştiriyoruz. Tanesi 10 liraya ihraç ediliyor. Normalde diğer lahanaları sarmalarda, turşularda kullanırdık, artık salatalarımızda ayrıca çiğ olarak bol limonla tüketebileceğimiz bir ürünümüz daha oldu. Çok lezzetli, sulu, besin değeri yüksek bir ürün" şeklinde konuştu.

Ürünün dikiminden hasadına kadar emek veren köylü kadınlardan Hatice Can ise, "Ürünün kesimini yapıyoruz, dikimini de biz yapmıştık. İlk defa yapıyoruz. Tadı gayet güzel, salatada kullanıyoruz. Brokoli, karnabahar, marul, lahana tadı var. Hepsini içeriyor. Herkesin mutfağına girer İnşallah. Dayanıklı bir ürün" şeklinde konuştu.

Yeni ürünün bölgede yaygınlaştırılarak ihraç edilen ülke sayısının arttırılması hedefleniyor.

