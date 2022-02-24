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Çamlıyaylalı kadınlar, Ressam Zonaro’nun eserini iğne oyasında yaşatıyor

İHA

Çamlıyaylalı kadınlar, Ressam Zonaro’nun eserini iğne oyasında yaşatıyor

Mersinden Kadın Kooperatifi, Dolmabahçe Sarayının seçkin eserleri arasında yer alan İtalyan Ressam Fausto Zonaro’nun ‘Anne Sevgisi’ tablosundan esinlenerek inovatif bir ürün ortaya çıkardı. Mersin’in Çamlıyayla ilçesinde nesillerdir geleneksel iğne oyasıyla uğraşan kadınlar, tablodaki papatya nakışını işleyerek küpe, kolye ve bileklik gibi ürünler üretti. Ortaya çıkan ürünler Milli Saraylarda satışa sunuldu.
Mersin Büyükşehir Belediyesinin desteklediği Mersinden Kadın Kooperatifinde inovatif bir çalışmaya imza atıldı. 20’nci yüzyıl başlarında bir resim yarışmasına katılmak üzere İtalyan Ressam Fausto Zonaro tarafından yağlıboya kullanılarak tuvale çizilen ‘Anne Sevgisi’ tablosu, Mersin’de iğne oyası işleyen kadınlara ilham kaynağı oldu. Şefkat, birlik ve sevgi temalarının ön plana çıktığı ve Ressam Zonaro’nun kız kardeşi Leonia ile küçük oğlu Faustino’yu model olarak kullandığı tablonun kol detayındaki papatyalar, Anadolu’nun zengin kültürüyle harmanlanıp yeniden vücut buldu. Floransa’da birincilik kazanan ve dönemin padişahı II. Abdülhamid’in koleksiyonuna dahil edilmek üzere Zonaro tarafından aynısı yapılan resim Dolmabahçe Sarayında sergilenirken, Çamlıyaylalı kadınların ortaya çıkarttığı ürünler ise Milli Saraylarda satışa sunuluyor.

Tablodaki papatya nakışı iğne oyası işleyen kadınlara umut oldu
Anadolu’nun geleneksel iğne oyası kültürünü yaşatan kadınlar, ‘Anne Sevgisi’ tablosundaki nakışları işlerken mutlu olduklarını ifade etti. Anneannelerinden öğrendikleri iğne oyasına çocuk yaşlarda başlayan kadınlar, duvar diplerinde her daim yardımlaşarak yaptıkları iğne oyalarını kimi zaman da birbirleriyle yarışa dönüştürdüklerini anlattı. 90’lı yıllarda günlerce kesilen elektrik nedeniyle işlemeleri gaz lambasının altında yaptıklarını belirten kadınlar, her nakışın kendilerine huzur verdiğini vurguladı. Nesiller boyu aktarılan geleneğin gelecek nesillere de aktarılmasını isteyen kadınlar, Mersinden Kadın Kooperatifinin girişimiyle şu günlerde umut buldu. Kooperatifin öncülüğünde satışı yapılan papatya temalı ürünler bir geleneği yaşatırken, kadınlara da ekonomik kazanç sağlıyor.

Mersin’in tanıtımına katkı, kadınlara ekonomik kazanç
Mersinden Kadın Kooperatifi Başkanı Meral Seçer, geleneksel el işi iğne oyalarından inovatif bir ürün elde ettiklerini belirterek, “Mersin’in Çamlıyayla ilçesinde kadınlarımız geleneksel el işi iğne oyasını hem kendi ihtiyaçlarını karşılamak hem de aile bütçesine katkı sunmak maksadıyla yapmaktadırlar. Mersinden Kadın Kooperatifi olarak, iğne oyasının tanıtılması, gelecek nesillere aktarılması ve kadınların istihdamına katkı sunması maksadıyla bir proje geliştirdik. Dolmabahçe Sarayında tarihi bir tablo üzerinde bulunan deseni Çamlıyaylalı kadınlarımıza işlettik ve inovatif bir ürün elde ettik. Şu anda bu ürünler Milli Saraylarda satışa sunuldu. Dünyanın dört bir tarafından gelen ziyaretçiler, bu ürünleri görerek hem Mersin’i tanıyacaklar hem de geleneksel el işimiz iğne oyasını tanıyacaklar. Kooperatif olarak bu çalışmalarımızı artırarak hem kentimizin tanıtımına hem kadın istihdamına hem de geleneksel el işimizin tanıtımına katkı sunmayı planlıyoruz” dedi.

“Çocukluktan bu yana yaptığımız, annemizden bize gelen bir iş”
Üretici kadınlardan Dilek Işık da küçüklükten bu yana iğne oyasıyla ilgilendiğini belirterek, “Çocukluktan bu yana yaptığımız, annemizden bize gelen bir iş. Ben Çamlıyayla’da doğdum büyüdüm. Hep birlikte evlerde toplanıp yapmaya başlardık. Daha sonrasında da ekonomiye katkısı olsun diye devam ettirdik. Hala da işliyoruz, arkadaşlarla bir arada toplanıyoruz. Hem sosyalleşmiş oluyoruz hem de sohbetler ediyoruz. Aile bütçemize de katkıda bulunuyoruz” diye konuştu.

“Yaptığımız iş Dolmabahçe’de sergilendiği için çok mutlu, gururluyuz”
Kadınlardan Gülşen Tepebağlı ise şu an oldukça mutlu olduklarını vurgulayarak, “Doğma büyüme Çamlıyaylalıyım. 2’nci sınıftan bu yana iğne oyası yapıyorum. İşlerimiz de Dolmabahçe Sarayında değerlendiği için çok memnunuz. İlk söylediklerinde bir araya gelip modeli çıkarttık. Önümüze çok güzel bir örnek çıktı. Biz de bunu çok beğendik ve yapmaya koyulduk. Yaptığımız iş beğenilince daha çok gurur duyduk ve şu an Dolmabahçe’de sergilendiği için de çok mutlu, gururluyuz” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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