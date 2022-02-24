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‘Evimiz Atölye’ projesi, kadınlara kazanç kapısı oldu Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve eşi Meral Seçer, ‘Evimiz Atölye’ kursunu başarıyla tamamlayan kadınlara sertifikalarını verdi

İHA

‘Evimiz Atölye’ projesi, kadınlara kazanç kapısı oldu Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve eşi Meral Seçer, ‘Evimiz Atölye’ kursunu başarıyla tamamlayan kadınlara sertifikalarını verdi

– Mersin Büyükşehir Belediyesinin ‘Evimiz Atölye’ projesi, kadınlara kazanç kapısı oldu. Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve eşi Meral Seçer, ‘Evimiz Atölye’ kursunu başarıyla tamamlayan kadınlara sertifikalarını verdi. Başkan Seçer, proje ile kadın emeğinin ekonomik değere dönüştüğünü belirterek, “Her zaman kadınlarımızın yanında olacağız” dedi.
Mersin Büyükşehir Belediyesi, kadınların evdeki gizli iş gücünü açığa çıkaran Evimiz Atölye projesini sürdürmeye devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Gönüllüler Şube Müdürlüğü bünyesinde yürütülen ve Mersinden Kadın Kooperatifinin de paydaşı olduğu proje kapsamında, merkez Akdeniz ilçesine bağlı Siteler, Güneş ve Şevket Sümer mahallelerinden kursa katılan kadınlara katılım belgeleri verildi.
Büyükşehir Belediyesi Etkinlik ve Sanat Merkezinde gerçekleştirilen etkinliğe Başkan Seçer ve Meral Seçer’in yanı sıra Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanı Şerife Hasoğlu Dokucu, muhtarlar ve kursiyerler katıldı. Başkan Seçer ve Meral Seçer, kadınların katılım belgelerini verdikten sonra çocuklara çoraptan yapılan oyuncaklardan hediye etti.

“Bizim yaptığımız katkılar bir lütuf değil”
Başkan Seçer, burada yaptığı konuşmada, vatandaşları huzurlu görünce mutlu olduklarını belirterek, Büyükşehir Belediyesi olarak yaptıkları katkıların bir lütuf olmadığının altını çizdi. Seçer, “Bu yaptığımız çalışmalar; ihtiyaç sahibi aileler olur, Allah vermesin hastalığı vardır, bakıma ihtiyacı olur, geliri yetersizdir, ihtiyacı olur. Bu vatandaşlarımıza yaptığımız katkılar onların yasal hakkıdır. Bizim yaptığımız katkılar bir lütuf değil. Halkın parasını halka veriyoruz. Hizmet, yol, sosyal katkı olarak veriyoruz. Belediye olarak farklı hizmet alanlarında veriyoruz. Sinekle mücadele ediyorsun, farklı alanlarda altyapısını yapıyorsun, içme suyunu getiriyorsun, bunlar sizlerin ödediği vergiler. Bu devletin, bu ülkenin kaynaklarından bize aktarılan paralarla oluyor” diye konuştu.

“Sizlere hizmet etmekten inanılmaz bir mutluluk duyuyoruz”
Seçilmişlerin ve atanmışların halka hizmet etmekle sorumlu olduğunu vurgulayan Seçer, “Yasal olarak da insani olarak da vicdani olarak da dinen de sorumluyuz. Tüm samimiyetimle söylüyorum, buraya gelene kadar enerjim 5 ise buraya adımımı attığımda 10’a çıktı, çünkü sizleri seviyoruz, sizlere hizmet etmekten, halkın arasında olmaktan inanılmaz bir mutluluk duyuyoruz. Ben hep söylüyorum; Allah hiçbir siyasetçiyi vatandaşın karşısına çıkamayacak bir hataya sürüklemesin. Allah hiçbir siyasetçinin yüzünü karartmasın, başını eğdirmesin. Siyasetçi halkı için çalışacak, daima dik olacak, sokakta rahat yürüyecek. Bizler rahat yürüyoruz çok şükür. Ben Şevket Sümer'e, Güneş'e, Siteler'e geldiğim zaman yolda dik dik yürüyorum, ‘selamünaleyküm’ diyorum, çünkü belediye başkanınız olarak huzurluyum” ifadelerini kullandı.
Mersinden Kadın Kooperatifi, Büyükşehir Belediyesinin Kadın Dairesi ve buraya bağlı Gönüllüler Birimine teşekkür eden Seçer, muhtarlarla iş birliği içinde çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi. Seçer, “Bir teşekkür de muhtarlarımıza, çünkü işimizi kolaylaştıran, mahalleyle irtibatı sağlayan, kadınlarımızın oraya huzur içerisinde gelmenizi sağlayan onlar. Bunlar demek ki birlikle oluyor. Birlikten güç doğar, hizmet doğar” dedi.

“Elde var yetenek, evde var ekmek”
Yaptıkları çalışmanın kadın emeğinin değere dönüşmesini sağladığını kaydeden Seçer, “Birçok kadın biliyoruz, imkan tanınsa çok şeyler yapacak ama o imkanı bulamıyor. İşte bu yapılan çalışmalar, sizleri bir araya getirip, hiç olmazsa çocuğunuza ilave bir gelir elde etmek için bir ortam hazırlıyor. ‘Elde Var Yetenek, Evde Var Ekmek’ sloganı da gayet güzel. Bütün kadınlarımızın eli maharetli, yetenekli. Yeter ki öğretin, yapar. Taşı sıksa suyunu çıkarır. Bizim kadınlarımız böyle, Anadolu insanı böyle. Evin direği kadınlarımız. Direk çöktüğü zaman ev de dam da başımıza yıkılır. Onun için kadınlarımız sapasağlam ayakta olacak. Hukuken de olacak, ekonomik olarak da olacak, başı dara düştüğü zaman arayacağı, güveneceği bir merci de olacak. Çok rahatlıkla Mersin Büyükşehir Belediyesinde ilgili dairelerimizi, birimlerimizi ve sorumlularını arayabilirsiniz. Çoraptan oyuncak üretimi gerçekleşiyor. Tarsus'ta da yapılıyor. Şu anda Siteler, Güneş, Şevket Sümer grubu burada ama başka mahallelerde de yapılıyor. Mevlana'da yapıldı, Erdemli'de yapılacak, Anamur'da yapılacak. Birçok noktada bu çalışmaları yapıyoruz. İstiyoruz ki herkes kaynaşsın, ekonomik olarak kadınlarımız ayakta kalabilsin, çocuklarının geçimine bir katkı sunabilsin. Biz sizleri çok seviyoruz, çok sayıyoruz. Gayretlerimiz sizler için” şeklinde konuştu.
Başkan Seçer, şu ana kadar 450 kadının çoraptan oyuncak yapma konusunda eğitim aldığını, 150 civarında kursiyere sertifikalarını verdiklerini belirterek, “Bu çalışmanın temel amacı; her alanda olduğu gibi kadınlarımızın ekonomik olarak da ayakta kalmalarını sağlayacak ortamlar hazırlamak, onların el emeklerinin ekonomik değere dönüşmesini sağlayacak projeler ortaya koymak. Her zaman kadınlarımızın yanında olacağız. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da devam edecek” dedi.

“Kadınlarımız çok mutlu”
Mersinden Kadın Kooperatifi Başkanı Meral Seçer de projeden bahsederek, “Evimiz Atölye projesinde kadınların eğitimine gönüllü hocalarımızı yollayarak ve kadınların oyuncak yapımında kullandıkları malzemelerin temininde son noktaya gelene kadar olan süreçte yer aldık. Amacımız, kadınlarımızın evde gizli kalan iş gücünün dışarıya ekonomik olarak yansımasıydı ve kadınların sosyalleşmesiydi. Yaptığımız projenin sonuçlarını da çok iyi görüyoruz. Kadınlarımız çok mutlu. Artık ekonomiden ziyade sosyalleşmelerinin onlar için ne kadar önemli olduğunu gördük. Bunu da artırarak devam ettireceğiz” ifadelerini kullandı.

“Kazandığımız parayla çocuklarıma eğitim katkısında bulunuyorum”
Projeyi başarıyla tamamlayan kadınlardan Neslihan Özdemir ise “Daha önce ev hanımıydım. Şimdi belediye başkanımızın verdiği bu etkinlikle kendimizi geliştirmeye başladık. Yaptığımız oyuncaklarla muhtaç olan çocuklara katkıda bulunuyoruz ve bize de katkı sağlıyor. Evde para kazanmamıza sebep oluyor. Çok güzel bir ortamdı. Hocalarımız çok güzel ilgilendiler bizimle. Gayet iyiydi. Buradan gelen katkıyla, kazandığımız parayla çocuklarıma eğitim katkısında bulunuyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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