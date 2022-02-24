Reng-i Hakkari, Mersinlilere unutulmaz bir akşam yaşattı

Akdeniz Belediyesi ev sahipliğinde Rengi Hakkari Sanat Topluluğunun 'Etnik Anadolu' adıyla sahnelediği gösteri, Mersinlilere unutulmaz bir akşam yaşattı. Etkinliğe yoğun katılım olurken, Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, "Artık Akdeniz'de sadece barış, huzur ve kardeşlik var" dedi.

Akdeniz Belediyesinin ev sahipliğinde; Hakkari Belediyesi Kültür ve Sanat İşleri Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan Rengi Hakkari Sanat Topluluğunun, 'Etnik Anadolu' adıyla sunduğu gösteri, Mersin Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Sergi Sarayında gerçekleşti. Geceye Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak ve çok sayıda davetli katıldı.

Geçmiş ile gelecek arasındaki bağı güçlendirip, Türkiye’nin bütün bölgelerinin kültürlerini bir mozaik içerisinde sahneleyerek kültür köprüsü kurmayı amaçlayan Rengii Hakkari Sanat Topluluğunun turne kapsamındaki 4’üncü durağı Mersin'de 65 kişilik sanat grubu ile sergilediği müzik ve dans gösterisi beğeniyle izlendi.



"Hoşgörü kenti Mersin'de ağırlamaktan dolayı mutluyuz"

Etkinlikte konuşan Başkan Gültak, "Rengi Hakkari Sanat Topluluğunu farklı dil, din ve etnik kökenden insanımızın barış ve kardeşlik içinde yaşadığı, Türkiye’nin tüm renklerini ve kültürlerini içinde barındıran; hoşgörü kenti Mersin’de ağırlamaktan mutluyuz" diye konuştu.



"Akdeniz artık istenmeyen olaylara anılmıyor"

Akdeniz'in artık istenmeyen olaylarla değil, festivaller ve konserlerle, sanat, kültür ve spor ile anıldığına vurgu yapan Gültak, "Çünkü Akdeniz artık değişti ve bu değişim hayatın her alanında devam ediyor. Akdeniz, daha önce kavgalar, gürültüler, problemler, bazı ayrımcılıklar ile anılıyordu. Artık Akdeniz'de sadece ve sadece barış var, huzur var; kardeşlik var" şeklinde konuştu.

Rengi Hakkari Sanat Topluluğunun tam bir Akdeniz yansıması olduğuna dikkat çeken Gültak, "Akdeniz'de Türk, Kürt, Alevi, Yörük, Hıristiyan kardeşlerimiz var. Bu renkler o kadar güzel ki, hepimiz Anadolu'nun çocuklarıyız. Akdeniz artık bu barış, kardeşlik ve muhabbetle anılmakta, hiç kimse ayrıştırılmamakta ve giderek kalkınmaktadır. Yaptığımız TOKİ çalışmaları, spor tesisleri ile Akdeniz'i değiştiriyoruz" ifadelerini kullandı.

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