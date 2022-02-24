Toroslar Belediyesinden kadınlara ücretsiz sağlık taraması

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Toroslar Belediyesinden kadınlara ücretsiz sağlık taraması

İHA

Toroslar Belediyesinden kadınlara ücretsiz sağlık taraması

Toroslar Belediyesi, Toroslar Belediyesi Engelliler Akademisi’nde spor eğitimi alan kadın kursiyerleri, Akbelen Toplum Sağlığı Merkezi’nde sağlık taramasından geçirdi.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, merkezde, uzman doktorların kontrolünde yapılan mamografi, rahim ağzı ve kolon kanserine yönelik ön taramalar neticesinde çıkan bulgularla ilgili detaylı bilgiler kursiyerlere aktarılırken, erken teşhisin önemine de dikkat çekiliyor. Kursiyerler aynı zamanda kilo kontrollerini de düzenli olarak yaptırarak sağlıklı ve dengeli beslenmenin yöntemlerini öğreniyor. Yapılan bu taramalar ile bilinçsiz beslenmeye bağlı kronik rahatsızlıkların önlenmesi de amaçlanıyor.
“Kursiyerlerden Başkan Yılmaz Yılmaz’a teşekkür”
Sağlık taramasına katılan kadınlar, böyle bir imkanı kendilerine sağlayan Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz’a teşekkür ederek, yapılan uygulamadan duydukları memnuniyeti dile getirdi. Toroslar Belediyesi sayesinde sağlık kontrollerini düzenli olarak yaptırdığını belirten kursiyer Emine Öztürk, “Belediyemizin Engelliler Akademisi’nde spor kursuna katılıyorum ve düzenli olarak sağlık kontrolünden geçiyorum. Desteklerini esirgemeyen ve bizlerin her zaman yanında olan Başkanımız Atsız Afşın Yılmaz’a teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.
“Amacımız, sağlıklı yaşama destek olmak”
Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz ise belediye olarak vatandaşların sağlığını önemsediklerini kaydederek, “Bu çalışmalarla amacımız sağlıklı yaşama destek olmak” dedi. “Yaptığımız her işte insanların hayatlarını kolaylaştırmaya gayret ediyoruz” diyen Başkan Yılmaz, “Kanserle mücadelenin en etkin yolu erken teşhis ve tedavidir. Biz de Toroslar Belediyesi olarak kanser riskine farkındalık oluşturmak ve hemşehrilerimizi bilinçlendirmek amacıyla sağlık taramasına ve eğitim çalışmalarına önem veriyoruz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Akkuyu'da inşaat hızla ilerliyor: Çalışan sayısı 20 bine ulaştı
YEREL HABERLER Akkuyu'da inşaat hızla ilerliyor: Çalışan sayısı 20 ...
Reng-i Hakkari, Mersinlilere unutulmaz bir akşam yaşattı
YEREL HABERLER Reng-i Hakkari, Mersinlilere unutulmaz bir akşam ...
‘Evimiz Atölye’ projesi, kadınlara kazanç kapısı oldu Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve eşi Meral Seçer, ‘Evimiz Atölye’ kursunu başarıyla tamamlayan kadınlara sertifikalarını verdi
YEREL HABERLER ‘Evimiz Atölye’ projesi, kadınlara kazanç kapısı ...
Mersin Büyükşehir Kadın Hentbol Takımı, Süper Lig yolunda
YEREL HABERLER Mersin Büyükşehir Kadın Hentbol Takımı, Süper Lig ...
Akkuyu NGS'de çalışan sayısı 20 bine ulaştı Akkuyu Nükleer A.Ş. Genel Müdürü Anastasia Zoteeva: "Akkuyu’da Çernobil veya Fukuşima gibi kazaların yaşanması mümkün değil" "Akkuyu NGS dünyanın en büyük yatırım projelerinden biri"
YEREL HABERLER Akkuyu NGS'de çalışan sayısı 20 bine ulaştı Akkuyu ...
Çamlıyaylalı kadınlar, Ressam Zonaro’nun eserini iğne oyasında yaşatıyor
YEREL HABERLER Çamlıyaylalı kadınlar, Ressam Zonaro’nun eserini iğne ...
Kılıçla öldürülen gencin yakınları adalet istedi Gencin yakınları Silifke Adliyesi önünde pankart açıp adalet istedi
YEREL HABERLER Kılıçla öldürülen gencin yakınları adalet ...
Mersin'de 'tefeci' operasyonu: 9 gözaltı
YEREL HABERLER Mersin'de 'tefeci' operasyonu: 9 gözaltı
Mersin'de tefecilere şafak operasyonu: 9 gözaltı
YEREL HABERLER Mersin'de tefecilere şafak operasyonu: 9 gözaltı
Çay Mahallesinin güneyindeki asfalt çalışmaları sona yaklaştı
YEREL HABERLER Çay Mahallesinin güneyindeki asfalt çalışmaları sona ...
İhracata yeni bir ürün eklendi; Mini lahananın tanesi 10 lira Mersin'de 2 yıl adaptasyon çalışması yapılan salata lahana ve mini lahana olarak adlandırılan yeni ürün tanesi 10 liradan başta Ukrayna, Polonya ve Rusya olmak üzere Avrupa ülkelerine ihraç edilmeye başlandı
YEREL HABERLER İhracata yeni bir ürün eklendi; Mini lahananın tanesi ...
Göksu Vadisi'nde seyri doyumsuz manzaralar ortaya çıktı
YEREL HABERLER Göksu Vadisi'nde seyri doyumsuz manzaralar ortaya ...
Doğu Akdeniz'de kuvvetli yağış uyarısı
YEREL HABERLER Doğu Akdeniz'de kuvvetli yağış uyarısı
Toroslar Belediyesinden miniklere okul olgunluğu testi
YEREL HABERLER Toroslar Belediyesinden miniklere okul olgunluğu ...
Tarsus İdmanyurdu - Kırşehir Belediyespor: 1-0
YEREL HABERLER Tarsus İdmanyurdu - Kırşehir Belediyespor: 1-0
TFF 2. Lig: Tarsus İdman Yurdu: 1- Kırşehir Belediye Spor: 0
YEREL HABERLER TFF 2. Lig: Tarsus İdman Yurdu: 1- Kırşehir Belediye ...
Tarsus Belediyesinin kasası artıda
YEREL HABERLER Tarsus Belediyesinin kasası artıda
Mezitli’de gönüllüler çocuklar için ördü
YEREL HABERLER Mezitli’de gönüllüler çocuklar için ördü
Akdeniz’de fırınlar denetlendi
YEREL HABERLER Akdeniz’de fırınlar denetlendi
Ankara'da eşinin öldürdüğü Gülsüm'ün cenazesi Gülnar'a götürüldü (2)
YEREL HABERLER Ankara'da eşinin öldürdüğü Gülsüm'ün cenazesi ...
Mersin’de ocak ayında bin 629 taşıt daha trafiğe dahil oldu
YEREL HABERLER Mersin’de ocak ayında bin 629 taşıt daha trafiğe ...
Mersin'de orman zararlılarıyla mücadele semineri
YEREL HABERLER Mersin'de orman zararlılarıyla mücadele semineri
Mersin'de 'En İyi Narkotik Polisi Anne' eğitimleri sürüyor
YEREL HABERLER Mersin'de 'En İyi Narkotik Polisi Anne' eğitimleri ...
Kocasının okul bahçesinde öldürdüğü 2 çocuk annesi toprağa verildi Gülsüm K., 1 Nisan 2002 tarihinde doğan ancak 19'uncu gün yaşamını yitiren kardeşi Ezgi Mine'nin kabrinin ön tarafına dualarla defnedildi
YEREL HABERLER Kocasının okul bahçesinde öldürdüğü 2 çocuk annesi ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.