Toroslar Belediyesinden kadınlara ücretsiz sağlık taraması

Toroslar Belediyesi, Toroslar Belediyesi Engelliler Akademisi’nde spor eğitimi alan kadın kursiyerleri, Akbelen Toplum Sağlığı Merkezi’nde sağlık taramasından geçirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, merkezde, uzman doktorların kontrolünde yapılan mamografi, rahim ağzı ve kolon kanserine yönelik ön taramalar neticesinde çıkan bulgularla ilgili detaylı bilgiler kursiyerlere aktarılırken, erken teşhisin önemine de dikkat çekiliyor. Kursiyerler aynı zamanda kilo kontrollerini de düzenli olarak yaptırarak sağlıklı ve dengeli beslenmenin yöntemlerini öğreniyor. Yapılan bu taramalar ile bilinçsiz beslenmeye bağlı kronik rahatsızlıkların önlenmesi de amaçlanıyor.

“Kursiyerlerden Başkan Yılmaz Yılmaz’a teşekkür”

Sağlık taramasına katılan kadınlar, böyle bir imkanı kendilerine sağlayan Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz’a teşekkür ederek, yapılan uygulamadan duydukları memnuniyeti dile getirdi. Toroslar Belediyesi sayesinde sağlık kontrollerini düzenli olarak yaptırdığını belirten kursiyer Emine Öztürk, “Belediyemizin Engelliler Akademisi’nde spor kursuna katılıyorum ve düzenli olarak sağlık kontrolünden geçiyorum. Desteklerini esirgemeyen ve bizlerin her zaman yanında olan Başkanımız Atsız Afşın Yılmaz’a teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

“Amacımız, sağlıklı yaşama destek olmak”

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz ise belediye olarak vatandaşların sağlığını önemsediklerini kaydederek, “Bu çalışmalarla amacımız sağlıklı yaşama destek olmak” dedi. “Yaptığımız her işte insanların hayatlarını kolaylaştırmaya gayret ediyoruz” diyen Başkan Yılmaz, “Kanserle mücadelenin en etkin yolu erken teşhis ve tedavidir. Biz de Toroslar Belediyesi olarak kanser riskine farkındalık oluşturmak ve hemşehrilerimizi bilinçlendirmek amacıyla sağlık taramasına ve eğitim çalışmalarına önem veriyoruz” diye konuştu.

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