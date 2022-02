Mezitli'de kompost üretimine destek Mersin'in merkez ilçe Mezitli Belediyesi ve gönüllüler tarafından tarımsal destek amacıyla kompost üretimine takım elbiseli kravatlı destek geldi

Mersin'in merkez ilçe Mezitli Belediyesi ve gönüllüler tarafından tarımsal destek amacıyla kompost üretimine takım elbiseli kravatlı destek geldi. Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan ve birim müdürleri semt pazarının dağılmasının ardından alana giderek gönüllülerle birlikte sebze ve meyve atıklarını topladı. İşyerinden çıkarak pazar alanına gelen birim müdürlerinin takım elbiseli ve kravatlı görüntüsü ilginç görüntülerin oluşmasına yol açtı.

Temizlik İşleri Müdürü Mehmet Şükrü Güneş tarafından Mezitli Belediyesi birim müdürleri kompost üretim süreciyle ilgili bilgiler aktarmasının ardından ellerine kürek ve tırmıkları alarak atıkları toplayıp torbalara doldurdu. Başkan Tarhan da eşi Sembol Tarhan’la birlikte atık toplanmasına yardım etti. Bir restoran zinciri çalışanları da atık toplama sürecine katılarak destek verdi. Atıkların toplanmasının ardından bir araya gelerek artık geleneksel hale gelen kompost toplama yemini hep bir ağızdan tekrarlandı. Yeminde, Kayseri ve ilçelerine atık toplama faaliyetine katılma çağrısı yapıldı. Her akşam semt pazarlarına giderek Mezitli Belediyesi çalışanlarına ve gönüllülere teşekkür eden Başkan Tarhan, “6 aydır yılmadan, yorulmadan her akşam pazar yerlerine gelerek atıkları topluyorlar, daha sonra Park ve Bahçeler Müdürlüğümüzün ürettiği dal atıkları ile karıştırılarak kompost haline getiriliyor. Son derece özveri ve emek isteyen bir iş. Bu özveri ve emek tüm Türkiye’ye örnek olmuş durumda. Pazar alanlarımızdaki tüm geri dönüşebilir atıkları ayrıştırarak dönüşüme ve çevre temizliğine destek sağlıyoruz. İleride bunu vatandaşlarımızın para kazanabileceği bir dönüşüm sistemini kurarak artık çöp konteynerlerini boşalmasını sağlayacağız” dedi.

Çok önemli ve özel bir iş yaptıklarını ifade eden Tarhan, “Çok yönlü faydası olan bir çalışma yapıyoruz. Bir yanda atıkların doğayı kirletmesinin önüne geçerek ekonomik kazanç sağlıyoruz. Diğer yanda ise topraklarımızı mineral olarak zenginleştirmenin en sağlıklı şeklini yapıyoruz. Gün geçtikçe bu daha fazla yerleşecektir. Biz Mezitli Belediyesi olarak buna öncülük yapmaktan mutluyuz. Belediyeler artık çöpleri konteynerlerden alarak bir sürü masrafla kilometrelerce uzağa taşımaları yerine büyük oranda yerinde geri dönüştürerek ekonomik kazanç haline gelmesini sağlamalıyız. Üretim çok güzel ama başka güzel yanı da bunu çalışanlarımızın ve gönüllülerimizin sahiplenmiş olması. Biz de birim müdürlerimizle bugün destek için geldik. Amacımız vatandaşlarımızı daha fazla bu faaliyete dahil etmek” diye konuştu.

Gönüllü olarak gün aşırı atık toplama faaliyetine katılan Başkan Tarhan’ın eşi Sembol Tarhan da “Çarşamba pazarında bugün ben nöbetçiydim. Benim için de hoş bir sürpriz oldu. Başkanımız ve belediye çalışanları da elbiseleri ve kravatları ile bugünkü atık toplama işlemimize destek verdi. Bu enerji ve sinerji mahalleye de yayıldı. Çevrede oturan vatandaşlar da ‘Burada ne oluyor?’ diyerek geldi ve atık toplanmasına yardım etti. Çok verimli ve güzel bir çalışma oldu. Her gün daha büyüyeceğiz” şeklinde konuştu.

