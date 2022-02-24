Mersin’de Alata Deresi'nde sel nöbeti

Mersin’in Erdemli ilçesinde Alata Deresi'nin debisinin yükselmesiyle birlikte taşma ihtimaline karşı yol kapatıldı, ekipler nöbet tutmaya başladı.



Meteorolojinin kuvvetli yağış uyarısı Erdemli ilçesinin yüksek kesimlerinde ara ara etkili oldu. Yağışla birlikte bin 500 rakımlarda mevcut karın da erimesiyle Alata Deresi'nde su seviyesi büyük oranda yükseldi. Bunun üzerine ilçenin ortasından geçen derenin sahile 50 metre uzağındaki Şehit Hasan Furkan Özmen Köprüsü yaya ve araç trafiğine kapatılarak iş makineleri sevk edildi. Erdemli Belediyesine ait 2 iş makinesi köprü üzerinde müdahale için hazır beklerken, sel durumunda bent yapılması amacıyla 14 kamyonla da dolgu malzemesi getirildi. Polis ve zabıta ekiplerinin de tedbir aldığı sel nöbetinde vatandaşlar da merakla bekledi. Ekiplerin sabaha kadar nöbetini sürdüreceği kaydedildi.

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