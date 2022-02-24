Yakıt tankerindeki yangını itfaiye söndürdü

Mersin’in Tarsus ilçesinde yakıt dolu tankerde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, TEM otoyolu MersinAdana istikameti Tarsus Yenice bölgesi yakınlarında Hüseyin Ö.'nün kullandığı 72 ABA 221 çekici plakalı akaryakıt dolu özel bir firmaya ait tankerin lastiklerinden seyir halinde iken henüz bilinmeyen bir nedenle alevler yükselmeye başladı. Durumu fark eden sürücü aracı güvenlik şeridinde durdurdu. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine intikal eden Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, alevleri hızlıca söndürerek olası bir facianın önüne geçti.

Şans eseri olayda yaralanan olmazken, trafikte kısa süreli aksama yaşandı.

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