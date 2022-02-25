BC Prometey - ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi: 67-86



Mustafa ERCAN / Plovdiv (BULGARİSTAN), (DHA)

SALON: Sile Complex (Bulgaristan)

HAKEMLER: Jelena Smiljanic, Dragos-Alin Nicolae, Ognjen Jokic

BC PROMETEY: Olga Dubrovina 7, Viktoria Balaban, Ariel Atkins 27, Uliana Datsko 8, Vita Horobets 2, Yuliia Musiienko, Tetiana Yurkevichus 6, Joyner Holmes 4, Katerina Rymarenko 2, Daryna Mronenko 2, Mariia Ignatchenko, Nikolina Babic 9

ÇUKUROVA BASKETBOL KULÜBÜ (ÇBK) MERSİN YENİŞEHİR BELEDİYESİ: Asena Yalçın, Shavonte Zellous 10, Sinem Ataş, Kuanitra Holingsvorth 8, Temi Fagbenle 18, Tiffany Hayes 3, Yvonne Turner 9, DeWanna Bonner 16, Kristine Anigwe 6, Esra Ural Topuz, Jasmine Thomas 13, Nika Baric 3

1'İNCİ PERİYOT: 19-28

İLK YARI: 34-45

3'ÜNCÜ PERİYOT: 45-60

FIBA Kadınlar Avrupa Kupası son 8 turu eşleşmesinin ilk maçında, deplasmanda Ukrayna temsilcisi BC Prometey ile karşılaşan Çukurova Basketbol Kulübü (ÇBK) Mersin Yenişehir Belediyesi, rakibini 86-67 mağlup etti.

Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi nedeniyle Bulgaristan'ın Plovdiv kentindeki Sile Complex'te oynanan maça; Jasmine Thomas, Yvonne Turner, Tiffany Hayes, Temi Fagbenle ve Kuanitra Holingsvorth 5'i ile başlayan ve ilk sayılarını Temi Fagbenle ile bulan Çukurova Basketbol, karşılaşmanın ilk 5 dakikasını 17-9 üstünlükle geçti. Rakip takımın hücumlarında iyi savunma yapan ve ribauntları toplayan ÇBK, ilk çeyreği 28-19 önde kapattı. İkinci periyottaki hızlı hücumları ve pota altındaki etkili oyunuyla farkı 16 sayıya kadar çıkaran turuncu-lacivertliler, soyunma odasına 45-34 üstünlükle gitti.

Etkili oyununu sürdürdüğü üçüncü çeyreğe 9-0'lık seriyle başlayan ÇBK, Jasmine Thomas'ın süre dolarken bulduğu 3 sayılık isabetiyle de karşılaşmanın son bölümüne 60-45 galip girdi. Kulüp Başkanı Serdar Çevirgen'in de tribünden takip ettiği karşılaşmanın tüm bölümlerinde üstün bir oyun sergileyen Çukurova, rakibini 19 sayı farkla 86-67 yenip, rövanş mücadelesi öncesinde avantaj elde etti.

Öte yandan Çukurova formasıyla ilk kez resmi bir maçta görev alan ve 15 dakika 23 saniye parkede kalan Sloven oyun kurucu Nika Baric, 3 sayı, 3 ribaunt ve 2 asistlik performans sergiledi.

RÖVANŞ 2 MART'TA

Çukurova Basketbol, rakibini 2 Mart Çarşamba günü Mersin'deki rövanş mücadelesinde konuk edecek. Servet Tazegül Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. (DHA)

DHA-Spor Türkiye-Mersin / Merkez Mustafa ERCAN

2022-02-25 00:21:39



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