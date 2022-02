Gençlerin sınav ücretlerini Büyükşehir Belediyesi karşılayacak Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer, sosyal medya paylaşımında, üniversite adayı binlerce gencin sınav ücretinin belediye tarafından karşılanacağını duyurdu

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Halk Kart desteği sağladıkları 12 bin 715 dar gelirli ailenin çocukları ile kurs merkezlerinde üniversiteye hazırladıkları 4 bin 318 öğrencinin üniversite sınavlarına giriş ücretlerinin Büyükşehir Belediyesi tarafından ödeneceğini açıkladı. Her bir oturum için 115 lira ödeme derdinden kurtulan öğrenciler, destekten faydalanmak için başvurularını yapmaya başladı.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer, sosyal medya hesabından paylaştığı destek açıklaması öğrencilerin yüzünü güldürdü. Seçer, paylaşımında, “Zor günlerinde çocuklarımızın yanındayım. Üniversiteye hazırlık kurslarımıza devam eden 4 bin 318 öğrenci ile Halk Kart desteğimizden yararlanan 12 bin 715 dar gelirli ailenin çocuklarının üniversite sınavına giriş ücretini biz ödüyoruz” ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesinin başlattığı çalışma kapsamında Halk Karttan faydalanan ailelerin çocukları ile kurs merkezlerinde öğrenim gören gençlere sağlanacak sınav ücreti desteği için kurs merkezlerinde başvurular alınmaya başlandı.



“Her zaman öğrencilerimizin ve velilerimizin yanındayız”

Sosyal Hizmetler Dairesi Eğitim Hizmetleri Şube Müdürü Cem Karakuş, başlatılan destekle ilgili şu bilgileri paylaştı:

“9 ilçemizde Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığımıza bağlı YKS kurs merkezimiz bulunmaktadır. Bu hizmetten faydalanabilmeleri için öğrencilerimizin kendilerine en yakın kurs merkezlerine gelmeleri gerekiyor. Orada bir başvuru formumuz var. Bu formu doldurup, yanlarında YKS ücretini yatırdıkları bir belge ve öğrencimize ait kimlik fotokopisini getirmeleri yeterli olacaktır. Sonraki süreçte biz bunları toplayacağız ve merkezimizde incelemeye alacağız. İnceledikten sonra öğrencilerimizin verdikleri IBAN’lara ücretlerini yatıracağız. Öğrencimiz kaç oturum istemişse onun ücretini kendisi yatıracak, ondan sonra biz kaç oturumsa geri iadesini yapacağız. Her zaman öğrencilerimizin ve velilerimizin yanındayız.”



“230 TL bu dönemde öğrenciler için mükemmel bir harçlık”

Kurs merkezlerinde üniversiteye hazırlanan gençler, destekten faydalanmak amacıyla başvurularını yapmaya başladı. 18 yaşındaki İbrahim Can Tecir, sene başından bu yana verimli bir çalışma temposu içerisinde olduklarını belirtti. Sınav ücreti desteğinin de bu süreçte kendilerini sevindirdiğini vurgulayan Tecir, “Ben 2 oturuma gireceğim. Tek sınav ücreti 115 TL. 2 sınav olduğu için 230 TL. Belediyemiz bunu bizler adına karşılayacak. Bizler için tabii ki çok iyi oldu. 230 TL bu dönemde öğrenciler için mükemmel bir harçlık. Ödemeyince cebimde harçlık kalıyor” dedi.



“Gelecek parayla kitap almayı düşünüyorum, kaynaklarım bitmek üzere”

Gençlerden 19 yaşındaki Esra Soyfidan ise “Ben sınav ücretimi 230 TL olarak yatırdım ve bunu bana geri verecekler. Normalde yüksek bir ücret. Bir kağıt, kaleme 230 TL veriyoruz. Ben ilk önce ‘neyse, sonuçta ileride en güzel yerlere geleceksin Esra, öde’ dedim, ödedim. Sonra bize geri verileceğini duyunca sevindim” diye konuştu.

18 yaşındaki Erden Davut da “230 lira şu an, biraz fazla bence. 3 saatlik bir sınav hayatımızı belirliyor belki ama biraz daha düşürülmesi iyi olabilirdi. Vahap Başkanımız da bu süreçte bize yardım etti. Gelecek parayla da kitap almayı düşünüyorum. Kaynaklarım bitmek üzere” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.