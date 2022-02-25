Akdeniz’de sokaklar ve parklar yenileniyor

Akdeniz Belediyesi, bütün mahallelerde ihtiyaca göre asfalt yama, kaldırım karo, kilit taşı, bank ve kamelya yenileme çalışmalarına devam ediyor.

Mersin’in merkez ilçe Akdeniz Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin ilçeye bağlı 65 mahallenin tamamında asfalt yama ve kaldırım yenileme, kilit taşı ve karo kaplama, bordür yenileme çalışmaları aralıksız sürüyor. Merkezkırsal ayırımı yapmadan, muhtarlar ve vatandaşların talebi veya sahadaki tespitlere göre plan ve program hazırlayan ekipler, farklı birçok mahallede onlarca sokağı yeniliyor.



Parklar da elden geçirilip yenileniyor

Ekipler, yaklaşan bahar mevsimi ile birlikte park ve bahçelerde bulunan banklar, kamelya, oyun ve spor gruplarını da boyayıp yeniliyor, zarar gören grupları tamir ediyor veya yenisiyle değiştiriyor. Araçgereç yönünden güçlendirilen ekipler; Çankaya, Mesudiye, Hal, Gündoğdu, İhsaniye, Çay, Güneş, Nusratiye, Siteler ve Yeni mahallelerinde, zamanla zarar gören sokaklarda asfalt yama çalışmasının yanı sıra, kilit taşı ve kaldırım karo tamiratı yaptı. Ekipler ayrıca park ve okul bahçelerinde bulunan birçok bank ile kamelyayı boyadı, zarar görenleri tamir etti veya değiştirdi.

Ekiplerin, gerek muhtarlar ve vatandaşlardan gelen talepler gerekse kendi tespitleri ile belirledikleri mahallelerde bu tür hizmet ve çalışmaların aralıksız devam edeceği bildirildi.

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