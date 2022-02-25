ORKÖY kredileri denetleniyor

Mersin Orman Bölge Müdürlüğünce, ORKÖY destekleri kapsamında verilen kredilerin, yerinde kullanılıp kullanılmadığına yönelik 'güven, kontrole mani değildir' kuralıyla yıl boyunca denetlendiği bildirildi.

Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 2022 yılı ORKÖY kontrol, tespit ve bilgilendirme çalışmalarının devam ettiği ifade edildi. Orman köylülerinin ORKÖY faaliyetleri kapsamında desteklenmesi için 2022 yılında 14 milyon lira ödenek ayrıldığı hatırlatılan açıklamada, "Bu konudaki tespit çalışmalarına devam edilmektedir. Orman köylülerinin talepleri ve ödenekler ölçüsünde üretimmekanizasyon kredilerine öncelik verilmek üzere köyler belirlenerek tespitler tamamlanmaktadır. Ayrıca önceki yıllarda verilen kredi sahipleri fiilen kontrol edilmekte ve devletimizin verdiği desteklerin amacına uygun kullanılıp kullanılmadığı yerinde incelenmektedir. Bu amaçla Orman ve Köy İlişkileri Şube Müdürlüğü personeli ile İşletme Müdürlüğü personeli köylerde kredi alan vatandaşlarımızı ziyaret etmektedir" denildi.

'Güven, kontrole mani değildir' kuralıyla yıl boyunca fiili kontroller yapıldığını kaydedilen açıklamada, "Kredileri yerinde ve amacına uygun kullanan vatandaşlarımıza teşekkür edilmekte olup, taahhüt ihlalinde bulunanlara ihlalin düzeltilmesi için 90 gün süre tanınmaktadır. Taahhüt ihlalinin düzeltilmemesi halinde hukuki süreç başlatılacağı izah edilmektedir" ifadelerine yer verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.