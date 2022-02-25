Anaokulu öğrencilerine trafik eğitimi

Mersin'de trafik polisleri, ana okul öğrencilerine eğitim verdi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Toroslar Anaokulu öğrencilerine eğitim verdi. Verilen eğitimde yol ve çevre, trafikte insanların oynadığı roller, araca inmebinme kuralları, araç içerisinde uyulması gereken temel kurallar, araç içerisinde doğru oturma şekilleri, emniyet kemerinin doğru kullanımı, boyumuza göre doğru koltuk seçimi, çocuk bağlama sistemleri, okul servis aracına binerken ve inerken uyulması gereken kurallar, karayolunda yaya olarak uyulması gereken kurallar, karşıdan karşıya güvenlik geçiş yerleri, kaldırımda yürüme kuralları, gece yolda yürürken yapılması gerekenler, trafik güvenliğinin önemi, trafikte temel davranış şekli, güvenli oyun alanları, güvenli bisiklet, kaykay ve paten kullanma, trafik ve çevre ile trafikte saygı konularında görsel ve teorik bilgilendirme yapıldı.

Eğitimin sonunda polisler, çocukların sorularını yanıtladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.