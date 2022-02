Vali Su, Silifke'de muhtarlar ve vatandaşlarla buluştu

Mersin Valisi Ali İhsan Su, “Muhtarlarla Buluşma İlçe Toplantıları” kapsamında Silifkeli muhtarlarla bir araya geldi.

Milli Eğitim Müdürlüğü Toplantı Salonunda Silifkeli muhtarlarla bir araya gelen Vali Su, İçişleri Bakanlığının genelgesi gereğince muhtarların sorunlarını dinlemek ve mevcut problemlerin daha hızlı bir şekilde çözüme kavuşturulmasını sağlamak amacıyla bu toplantıları gerçekleştirdiklerini söyledi. Su, muhtarların dile getireceği sorun ve talepleri son derece önemsediklerini vurgulayarak, tüm kamu kurum ve kuruluşlarının vatandaşlarımıza hizmet etmek için her zaman görevinin başında olduğunun altını çizdi. Mersin genelinde olduğu gibi önemli hizmetlerin Silifke ilçesinde de gerçekleştirilmeye devam ettiğini kaydeden Su, "Bizim mahallelerimizdeki gözümüz, kulağımız elimiz, ayağımız siz değerli muhtarlarımızsınız. Biz sizler vasıtasıyla o mahalleyi tanıyor biliyoruz” dedi.

Su, muhtarlarla buluşma toplantılarını her ilçede sürdürmeye devam edeceklerini söyledi.

Yapılan toplantıda tek tek dilek ve temennilerini dile getiren muhtarlar, toplantı sonunda teşekkür ederek, memnuniyetlerini ifade ettiler.

Vali Su, muhtarlarla toplantının ardından vatandaşlarla da bir araya geldi. Göksu Parkında Valilik tarafından düzenlenen programda konuşan Su, bu toplantılar sayesinde vatandaşlarla bir araya gelindiğini, istek, talep ve önerilerin birinci ağızdan dinlenilerek aktarılan tüm konulara imkanlar çerçevesinde en uygun çözümler üretildiğini söyledi. Vatandaşlar tarafından kendisine iletilen konuları not alan Su, toplantıda hazır bulunan ilgili kurum amirlerine talimat vererek, vatandaşların ilettiği sorun, şikayet ve taleplerin kanunlar çerçevesinde biran önce çözülmesini istedi.

Su, tüm kamu kurum ve kuruluşlarının 7 gün 24 saat boyunca görevinin başında, vatandaşın hizmetinde olduğunu vurguladı.

Vali Su ile bire bir görüşerek sorunlarını doğrudan iletme imkanı bulan vatandaşlar ise sıkıntılarının çözümü noktasında uygulanan bu tür toplantıların çok faydalı olduğunu belirtti.

