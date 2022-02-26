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MSK U16 Kız Basketbol Takımı, Anadolu Türkiye Şampiyonasına katılmaya hak kazandı

İHA

MSK U16 Kız Basketbol Takımı, Anadolu Türkiye Şampiyonasına katılmaya hak kazandı

Mersin Büyükşehir Belediyesi MSK U16 Kız Basketbol Takımı, bölge müsabakalarında 4 günde 4 takımı mağlup ederek Anadolu Türkiye Şampiyonasına katılmaya hak kazandı.
Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Gençlik ve Spor Kulübü (MSK) U16 Kız Basketbol Takımı, Türkiye Basketbol Federasyonu U16 Kızlar Bölge Şampiyonasındaki başarılı performansını Anadolu Türkiye Şampiyonası ile taçlandırdı.

Mersinli kızlar 4’te 4 yaptı
Büyükşehir Belediyesinin altyapıdan gelen basketbolcu kızlar, bölgedeki müsabakalarda önemli bir başarı sergiledi. Adana Adnan Menderes Spor Salonunda 4 gün süren maçlarda 4 takımla mücadele eden kızlar, ilk gün Niğde ile karşılaştı. Niğde Basketbol Akademi Spor Kulübü karşısında 7643 galip gelen takım, ikinci gün Gaziantep Gençlik ve Spor Kulübünü 6432 yendi. Üçüncü gün ise Antakya Güney’i 9029 mağlup eden Mersinli kızlar, son maça iddialı başladı. Son gün Konya Akşehir Spor Kulübünü 6747 mağlup eden takım, 4’te 4 yaparak namağlup bir şekilde Anadolu Türkiye Şampiyonasına katılmaya hak kazandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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