Suriye’de 2 yıl önce 36 arkadaşıyla birlikte şehit düşen Uzman Çavuş İbrahim Tüzel’in, Mersin’de yaşayan ailesi anılarını yaşatmak için çamurlu botlarından kıyafetlerine kadar tüm eşyalarının bulunduğu özel bir oda yaptırdı. Şehit babası, oğluyla ilgili duyduğu gururu anlatırken, çocukları ile kendisinin her zaman göreve hazır olduğuna dikkat çekti.

Suriye'nin İdlib kentinde 2 yıl önce rejim güçlerinin saldırısı sonucu şehit olan 36 askerden biri de Mersin’in Erdemli ilçesinde yaşayan İbrahim Tüzel’di. Tüzel’in Mersin’de yaşayan ailesi oğullarının anılarını yaşatmak için çamurlu botlarından kıyafetlerine kadar tüm eşyalarının bulunduğu özel bir oda yaptırdı. İki torununa şehit oğlunun ismini verdiğini belirten baba Şuayip Tüzel, bugüne kadar devletin tüm kurumlarının yanlarında olduğunu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşerek teşekkür etmek istediğini söyledi.

Oğlunun 27 Şubat 2020’de arkadaşıyla şehit olduğunu anımsatan baba Şuayip Tüzel, O gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı rüyasında helikopterle yaylaya gelip kendilerini ziyaret ettiğini gördüğünü, ardından ilçe protokolünün gelip şehit haberini verdiğini aktardı.



"Bize gösterdiler, gözleri açık gülüyordu"

Oğlunun şehit olduğunu ancak sürekli yanlarında gibi hissettiklerine değinen baba Tüzel ,”Şehidimizi cenazesinde bize gösterdiler. Gözleri açık gülüyordu. Ben çocuğumu vatan için gönderdim, vatan için de kendisi isteyerek gitti. Severek gitti, vatanı milleti için uğraşan biriydi. Görevdeyken telefonla konuşurduk devamlı ‘babam ben şehit olursam arkamdan ağlamayın’ derdi. Her zaman için bizde vatanımız, milletimiz ve bayrağımız için hazırız. Oğullarım da olsun kendim de olsun her zaman hazırız” dedi.

Şehit oğlunun ikizi Jandarma Uzman Çavuş Kazım Tüzel ile kızı Ayşe Mine’nin çocuklarına şehit İbrahim’in ismini verdiklerini ifade eden baba Tüzel, "Gururluyuz. Devletimizden milletimizden Allah razı olsun. Her zaman elimizden tutuyorlar” diye konuştu.



"Tüm şehitler bizim evladımız"

Göz yaşı dinmeyen şehit annesi Gülten Tüzel ise, “Çocuğumuzun şehitliğinin gururu, bizi en güzel şekilde yaşatmaya çalışıyor. Şehidimize içimiz alev alev yanıyor, bildirmiyoruz, içimize akıtıyoruz ama gururu da bir başka. İnşallah Allah’ım şehadetini kabul eder de bizi de yanında götürür. Biz bu dünyada ne kadar yaşasak da hepimizin gideceği yer orası. Orada güzel olması güzel. Türkiyemizin tüm şehitleri bizim evlatlarımız. Hiç A,Z yok. Tüm şehitler için içimiz yanıyor. Diyecek söz kalmadı en son sözü çocuklarımız söyledi. Çocuğum sürekli şehit olma lafı ederdi, arkamızdan ağlamayın derdi. Terörün her türlüsünün sonuna kadar arkasından gidilsin. Allah’ın güç kuvvet versin, birlik ve beraberliklerini bozmasın” şeklinde konuştu.



"Kardeşim vatan için şehit oldu, 2 kardeşim ve bende varım"

Şehit kardeşi için oda hazırladıklarını belirten ağabeyi Muhammet Cihat Tüzel, "Bütün kıyafetleri, ayakkabısı, postalları olmak üzere A’dan Z’ye bütün malzemesini getirerek böyle bir odaya çevirdik. Kardeşim zaten kalbimizde yaşıyor. Birde böyle oda yaptık. Sürekli bu odaya giriyoruz, yanımızda, bizim için hiç gitmemiş gibi. Böyle anısını devam ettiriyoruz. Kardeşim vatan için şehit oldu. Gerekirse 2 kardeşim, ben de varım vatan için canımızı seve seve vermeye hazırız vatan sağ olsun” ifadelerini kullandı.

Kardeşinin eşyaları arasında yer alan botun odasında tozu ve altındaki çamuru ile sakladıklarına dikkat çeken ağabey, şehit olduğunda ise üzerindeki son eşyasının bir kulaklık olduğunu onu da odasında sakladıklarını kaydetti.

