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Mersin'de 'tefeci' operasyonu: 4 şüpheli adliyede (2)

DHA

Mersin'de 'tefeci' operasyonu: 4 şüpheli adliyede (2)


SERBEST KALDILAR
Mersin'de, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, tefecilik yaptıkları iddiasıyla adliyeye sevk edilen şüpheliler H.B., M.F., R.F. ve İ.F., adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Merkez Soner AYDIN
2022-02-26 16:05:36

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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