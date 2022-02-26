Mersin'de 'tefeci' operasyonu: 4 şüpheli adliyede (2)

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SERBEST KALDILAR

Mersin'de, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, tefecilik yaptıkları iddiasıyla adliyeye sevk edilen şüpheliler H.B., M.F., R.F. ve İ.F., adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Merkez Soner AYDIN

2022-02-26 16:05:36



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