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Başkan Bozdoğan: “Çiftçilerimizin topraktan en iyi verimi almalarını istiyoruz” Tarsus Belediyesi, çiftçilere yönelik ’Tarımsal Üretimde Akıllı Gübreleme ve Sulama’ semineri düzenledi

İHA

Tarsus Belediyesi, tarımda farkındalığı ve verimliliği arttırmak, kaynakların daha ekonomik kullanımı ve çevreye verilen zararın en aza indirilmesi amacıyla üreticilere yönelik 'Tarımsal Üretimde Akıllı Gübreleme ve Sulama' semineri düzenledi. Başkan Haluk Bozdoğan, çiftçilerin Tarsus topraklarından en iyi verimi almalarını istediklerini söyledi.

Başkan Bozdoğan: “Çiftçilerimizin topraktan en iyi verimi almalarını istiyoruz” Tarsus Belediyesi, çiftçilere yönelik ’Tarımsal Üretimde Akıllı Gübreleme ve Sulama’ semineri düzenledi

Tarsus Belediyesi, tarımda farkındalığı ve verimliliği arttırmak, kaynakların daha ekonomik kullanımı ve çevreye verilen zararın en aza indirilmesi amacıyla üreticilere yönelik ’Tarımsal Üretimde Akıllı Gübreleme ve Sulama’ semineri düzenledi. Başkan Haluk Bozdoğan, çiftçilerin Tarsus topraklarından en iyi verimi almalarını istediklerini söyledi.
Yaklaşık olarak 1 milyon dekarlık tarım alanına sahip Tarsus’ta, yanlış gübreleme ve sulama ile verim kaybının önüne geçme, tarımda kalite ve verimi arttırma, girdileri azaltma, kaynakların ekonomik kullanımı amacıyla Tarsus Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü tarafından ’Tarımsal Üretimde Akıllı Gübreleme ve Sulama’ semineri düzenlendi. Seminere, Harran Üniversitesi Toprak Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Ali Çullu, Harran Üniversitesi Bitki Besleme Uzmanı Doç. Dr. Mehmet Şenbayram ve TEMA Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Erhan Akça konuşmacı olarak katıldı.

“Çiftçilerimiz için elimizden geleni yapacağız”
Seminerde konuşan Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, çevrenin korunması ve sağlıklı ürün için tarımda doğru bilgi akışına çok önem verdiklerini söyledi. Bozdoğan, “Akıllı tarımda gübre ve ilaç kimyasallarının azaltılması, doğru sulama bizim için çok önemli. Çiftçilerimizin bereketli Tarsus topraklarından alabilecekleri en iyi verimi almalarını istiyoruz. Bu yüzden Tarsus Belediyesi olarak elimizden geleni yapıyoruz. İyi planlanmış örnek projeler ile bambaşka bir tarımın Tarsus’ta gerçekleşmesi stratejisini 4 ana başlıkta ele alıyoruz. Bunlar; yerli tohuma sahip çıkmak, tam 84 çeşit yerli tohumumuz bulunuyor; ürünü işlemek, kooperatif ki, 200 kadın kooperatifimize destek veriyoruz, bir de pazarlama. Temel amaç, bu topraklarda bereketin artarak refahı sağlanması ve kentte yaşayan insanların sağlıklı gıdaya ulaşmasını kolaylaştırmaktır. Tarsus çiftçilerinin çağdaş teknolojilerden yararlanarak zenginliği nasıl arttırabileceğinin yollarını bulması için Tarsus Belediyesi olarak elimizden geleni yapacağız” diye konuştu.

“Topraklarımız çölleşme riski altında”
Prof. Dr. Çullu ise seminerde Tarsus toprağının verimine değindi. Çullu, “Toprağın gücü çiftçinin gücüdür. Gıda kaynakları her geçen gün azalıyor. Topraklarımız çölleşme riski altında. Su kaynaklarındaki azalma tarımsal verimliliği etkileyecek. Tehdit altındaki su ve toprak kaynaklarına yeteri kadar önem verilmiyor, bir de su var biz bunu akıllı olarak yönetirsek kaynaklarımızı yüzde 30 daha etkin kullanmış oluruz. Tarım arazilerinin fiziksel ve coğrafi değişkenlikleri, ürün ve çevre faktörleri, girdilerin çevreye etkisi ve maliyetlerinin yükselmesi yine üzerinde durulması gereken önemli bir konu” ifadelerini kullandı.

“En fazla ihtiyacımız olan şeyler tarım alanında dünyadaki inovasyon, yenilikler ve akıllı üretim”
Tarsus’un her şeyin yetişebileceği bir toprak bereketine sahip olduğunu belirten Prof. Dr. Akça da “Çiftçi varsa iklim su ve toprak işe yarar. Bu dört bileşeni en iyi şekilde değerlendirirseniz Tarsus’un verimi artacaktır. Tarsus tarımını daha akıllı şekilde yönetirsek, tarım çağdaş teknolojiler ile hayat bulacaktır. Tarsus’ta kadim topraklarda her şey lezzetli üretiliyor, çiftçilerimizin arazi kullanımında bilinçlendirilmesi de bu yüzden önem arz ediyor. En fazla ihtiyacımız olan şeylerin başında tarım alanındaki dünyadaki inovasyon, yenilikler ve akıllı üretim geliyor. Toprağımızı, arazimizi iyi değerlendirirsek her açıdan kazanç elde edebilirsiniz” dedi.

“Çiftlik gübresinin en önemli özelliği, toprak ve su kapasitesini arttırmasıdır”
Seminerde çiftçilere teknik ağırlıklı bilgiler veren Doç. Dr. Şenbayram, “Otomasyon ve bilgi sistemleri tekniklerini ile çeşitli uzaktan algılama tekniklerinin tarımsal üretimde optimizasyon amaçlı kullanımı çok önemlidir. Tarımda verimi arttırmaya yönelik çiftçilerin, üreticilerin hassas davranması gerekir. Çiftlik gübresinin en önemli özelliği, toprak ve su kapasitesini arttırmasıdır. Pamuk, buğday, arpa, sulanmayan arazilerde yüzde 2030 arttırır ve kalitesini önemli derecede etkiler. Çeşitli etken maddelerin kullanımı konusunda çiftçileri daha dikkatli olmaya davet ediyorum. Sulama, tohum, gübre ve ilaç gibi kimyasal giderlerinin azaltılması; bu kullanımların azaltılarak çevrenin korunması, yüksek miktarda ve kaliteli ürün sağlanması; işletme ve yetiştiricilik kararları için daha etkin bir bilgi akışının sağlanması ile tarım daha iyi bir hal alacaktır” şeklinde konuştu.
İki oturum şeklinde gerçekleştirilen seminerde; doğru tarım, doğal kaynakların ihtiyaç olan düzeyde kullanılmasının maliyetleri düşürdüğü, çiftliklerde kullanılan akıllı sistemlerle üretim için gerekli olan tüm faktörlerin analiz edilerek kaynak israfının önüne geçildiği ve sonucunda kaliteli ürün üretmenin oldukça kolaylaştığı konularında alanında uzman katılımcılar tarafından sunumlar gerçekleştirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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