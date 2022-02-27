Seçer, toplu taşıma yerleşkesinde incelemelerde bulundu Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer: "Mersin, temmuz ayından itibaren modern bir otobüs yerleşkesine kavuşacak"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Seçer, toplu taşıma yerleşkesinde incelemelerde bulundu Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer: "Mersin, temmuz ayından itibaren modern bir otobüs yerleşkesine kavuşacak"

İHA

Seçer, toplu taşıma yerleşkesinde incelemelerde bulundu Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer: "Mersin, temmuz ayından itibaren modern bir otobüs yerleşkesine kavuşacak"

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, temmuz ayından itibaren Mersin’in modern bir otobüs yerleşkesine kavuşacağını belirterek, "Tüm ulaşım sistemini kontrol altına alacağımız Ulaşım Kontrol Birimini oluşturacağız” dedi.
Seçer, Toroslar ilçesinde yapımı süren Büyükşehir Belediyesi Toplu Taşıma Yerleşkesinde incelemelerde bulundu. Başkan Seçer, 67 dekar alanda çalışmanın yürütüldüğünü belirterek, “İnşaat bitim süresi 2022 yılının Aralık ayı ancak süratle çalışıyorlar ve temmuzun ortası gibi bir sürede bitirmeyi planlıyoruz” diye konuştu. Otobüs filosunu yenilediklerini anımsatan Seçer, “Şu anda 87 yeni otobüsümüz zaten hizmete başladı. Nisan ayı itibariyle 67 yeni otobüsümüz, 9 metrelik otobüsler özellikle ilçe ve kırsal mahalle ulaşımına katkı sağlamak üzere hizmete başlayacak. Bu yılın ekim ayında gelecek 118 CNG’li yeni limonlarımızla toplam 272 aracımız filomuza katılmış olacak. Önceden elimizde mevcut olan 252 aracımızla beraber 500’ün üzerinde bir otobüse sahip olacağız ama bunlardan ekonomik ömrü dolmuş olanlar elenecek. Otobüs filomuzun bu kadar genişliyor olması, yenileniyor olması, tabii ki yerleşme ihtiyacını da beraberinde getiriyor” ifadelerini kullandı.

Esik çöp depolama alanı, otobüs park alanı oluyor
Otobüs yerleşkesi konusunda sıkıntılar yaşandığını ve Makine İkmal Dairesinin hizmet verdiği alanın yeterli gelmediğini kaydeden Seçer, çalışmaların sürdüğü yeni alan hakkında bilgiler paylaşarak şunları söyledi: “Bu alan Mersin’in eski düzenli çöp depolama alanı. Zemini ıslah ettik ve daha sonra da üst yapıya başladık. Arazinin değerine göre çok cüzi bir parayla 67 dekar araziyi kullanılır hale getirdik. Bu da önemli bir ekonomik kazanç sağladı belediyemize. Buradaki yerleşke içerisinde 200 otobüsün park edebileceği bir parklanma alanı olacak. Yine araçlarımızın tamiri ve bakımı için ünitelerimiz var. Temizliği, yıkanması için ünitelerimiz var. Buradaki çalışanlarımız ve şoförlerimiz için de sosyal tesislerimiz var. Ayrıca şu anda hizmete sunduğumuz mevcut 87 CNG’li aracımıza hizmet veren CNG dolum istasyonumuz var. Bütün bunları düşündüğünüz zaman bu yılın temmuz ayından itibaren Mersin son derece modern bir otobüs yerleşkesine kavuşmuş olacak."

“Lokasyon olarak çok uygun”
Toplu taşıma yerleşkesi olarak seçtikleri lokasyonun da ayrıca önem taşıdığını dile getiren Seçer, “Bizim bu noktaya taşınmamızın temel sebeplerinden biri de lokasyon olarak çok uygun. Çünkü kentin kuzeyi ve yeni yerleşim alanları. Henüz burada geniş bir yerleşim alanı yok. Şehrin periferisinde, kıyısında kalmış bir yer. Uygun bir lokasyon olduğunu düşünüyoruz. Çevre yoluna, otoyola çok yakın ve ana arter bağlantı yollarına çok yakın bir noktada. Hem çevreye rahatsızlık vermeme açısından hem de ulaşım açısından çok önemli bir lokasyon olarak değerlendiriyoruz. Burada tüm ulaşım sistemini kontrol altına alacağımız Ulaşım Kontrol Birimi’ni oluşturacağız” dedi.

“Kadınlarımız çalışmak ve üretmek istiyor”
Başkan Seçer, daha sonra Mersinden Kadın Kooperatifi Başkanı Meral Seçer ile birlikte Mevlana Mahallesi Kadın ve Çocuk Atölyesi’ndeki halk buluşmasına katıldı. Başkan Seçer, kadınlar için belediye olarak kentin tüm noktalarında eşit hizmet anlayışı ile çalışma yürüttüklerini anlattı. Seçer, “Kadınlarımız, hep söylüyorum taşı sıksa suyunu çıkarır. Bu kadınlarımız çalışmak istiyor, üretmek istiyor, evde tembel tembel oturmak istemiyor. ‘Yahu güçlüyüm bir şeyler yapmak istiyorum. Zaten devir kötü, hayat pahalı, geçim sıkıntısı var. Çocukların okulu var, aşı var, ekmeği var, giysisi var, masraflar çok, katkı yapmak istiyorum’ diyor. Biz bunu duyuyoruz. Mevlana Mahallesi'nde de Gülnar'da da Mut'ta da Tarsus'ta da duyuyoruz. Bütün kadınların isteği bu. Çok değerli, çok önemli” diye konuştu.
Başkan Seçer, halk buluşmasının ardından Toroslar ilçesi Kurdali Mahallesi Cumartesi Pazarı ve Çiftçiler Caddesi’nde esnafla bir araya gelerek, hayırlı işler dileğinde bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Roman çocuklara eğitim desteği Mersin Büyükşehir Belediyesince Roman çocuklara bir çok alanda eğitim verilirken, eğitime katılan çocukların elleri bir yandan keman bir yandan kalem tutuyor
YEREL HABERLER Roman çocuklara eğitim desteği Mersin Büyükşehir ...
Mersin'de İBS sistemiyle yangınlara daha kısa sürede müdahale edilecek
YEREL HABERLER Mersin'de İBS sistemiyle yangınlara daha kısa sürede ...
Mersin'de 'Sıfır Atık Geri Dönüşüm Sergisi' açıldı
YEREL HABERLER Mersin'de 'Sıfır Atık Geri Dönüşüm Sergisi' açıldı
Mersinli öğrenci dünya birincisi oldu Uluslararası olarak online düzenlenen Caribou Contests Matematik Yarışması'nda birinci olan Ömer Erken: "Kendimle çok gurur duyuyorum"
YEREL HABERLER Mersinli öğrenci dünya birincisi oldu Uluslararası ...
Başkan Bozdoğan: “Çiftçilerimizin topraktan en iyi verimi almalarını istiyoruz” Tarsus Belediyesi, çiftçilere yönelik ’Tarımsal Üretimde Akıllı Gübreleme ve Sulama’ semineri düzenledi
YEREL HABERLER Başkan Bozdoğan: “Çiftçilerimizin topraktan en iyi ...
MHP’li Kılavuz’dan Demirtaş’a 'dava' tepkisi
YEREL HABERLER MHP’li Kılavuz’dan Demirtaş’a 'dava' tepkisi
Mersin'de 'tefeci' operasyonu: 4 şüpheli adliyede (2)
YEREL HABERLER Mersin'de 'tefeci' operasyonu: 4 şüpheli adliyede (2)
Erdemli Belediyesi, yaptığı yolarla üretimin önündeki engelleri kaldırıyor
YEREL HABERLER Erdemli Belediyesi, yaptığı yolarla üretimin önündeki ...
Mersin'de 'tefeci' operasyonu: 4 şüpheli adliyede
YEREL HABERLER Mersin'de 'tefeci' operasyonu: 4 şüpheli adliyede
Tefecilikten gözaltına alınan 4 kişi adliyeye sevk edildi
YEREL HABERLER Tefecilikten gözaltına alınan 4 kişi adliyeye sevk ...
Beden Dili Uzmanı İlhan Doğan’dan Büyükşehir Basın Yayın Ekibine eğitim Barack Obama’nın Beden Dili Danışmanı Riccon Doğan, Mersin Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi ekibine “Düşünce Okuma Teknikleri ve Beden Dili Eğitimi” verdi
YEREL HABERLER Beden Dili Uzmanı İlhan Doğan’dan Büyükşehir Basın ...
Şehit babası: ”Vatanımız, milletimiz için her zaman göreve hazırız” 36 arkadaşıyla birlikte Suriye’de şehit düşen Uzman Çavuş İbrahim Tüzel’in, ailesi anılarını yaşatmak için çamurlu botlarından, kıyafetlerine kadar tüm eşyalarının bulunduğu özel bir oda yaptırdı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın rüyasında gördüğü gün oğlunun şehit haberinin geldiğini belirten baba, şehit babası olmaktan duyduğu gururu anlattı
YEREL HABERLER Şehit babası: ”Vatanımız, milletimiz için her zaman ...
MSK U16 Kız Basketbol Takımı, Anadolu Türkiye Şampiyonasına katılmaya hak kazandı
YEREL HABERLER MSK U16 Kız Basketbol Takımı, Anadolu Türkiye ...
Öğrenim yardımının şubat ayı ödemesi hesaplara yatırıldı
YEREL HABERLER Öğrenim yardımının şubat ayı ödemesi hesaplara ...
Yılda 2 bin kişi dayanışma evinden giyiniyor
YEREL HABERLER Yılda 2 bin kişi dayanışma evinden giyiniyor
Vali Su, Silifke'de muhtarlar ve vatandaşlarla buluştu
YEREL HABERLER Vali Su, Silifke'de muhtarlar ve vatandaşlarla ...
Vali Su, Silifke Atayurt Ortaokulu Zeliha Sarı Kitap Evinin açılışını gerçekleştirdi
YEREL HABERLER Vali Su, Silifke Atayurt Ortaokulu Zeliha Sarı Kitap ...
Akkuyu NGS sahasındaki iş kazasında bir kişi hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Akkuyu NGS sahasındaki iş kazasında bir kişi hayatını ...
Toroslar Belediyesi Kariyer Merkezi, iş arayanlara umut oluyor
YEREL HABERLER Toroslar Belediyesi Kariyer Merkezi, iş arayanlara ...
Mersin’de evlenmeler de boşanmalar da arttı
YEREL HABERLER Mersin’de evlenmeler de boşanmalar da arttı
Muz ve avokado hırsızları yakalandı
YEREL HABERLER Muz ve avokado hırsızları yakalandı
Kaçak yollarla getirdiği 3 milyon TL'lik cihazlarla kripto para üretirken yakalandı
YEREL HABERLER Kaçak yollarla getirdiği 3 milyon TL'lik cihazlarla ...
Anaokulu öğrencilerine trafik eğitimi
YEREL HABERLER Anaokulu öğrencilerine trafik eğitimi
Mersin’de selin denize döktüğü odunlar kışlık yakacak için toplandı
YEREL HABERLER Mersin’de selin denize döktüğü odunlar kışlık yakacak ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.