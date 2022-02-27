Mersin Büyükşehir Belediyesine, 'EMITT 2022’de destinasyonlar dalında 'En başarılı ekip' ve genel kategoride en büyük ödül olan 'En iyi stant' ödülü verildiği bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 25. Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı (EMITT), bu yıl 912 Şubat’ta kapılarını dünya turizmine açtı. İstanbul TÜYAP Fuar & Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen fuarda, Mersin Büyükşehir Belediyesi 2 önemli ödüle layık görüldü. Büyükşehir Belediyesine EMITT 2022’de destinasyonlar dalında 'En başarılı ekip' ve genel kategoride en büyük ödül olan 'En iyi stant' ödülü verildi.

Ödüller; Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Gökbel, Bilgi İşlem Dairesi Başkanı Mustafa Berat Yerman, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Koordinatörü Bengi İspir Özdülger ile stant tasarımını yapan Mersin Büyükşehir Belediyesi Tasarım Ofisi adına mimar Mine Liman tarafından Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’e takdim edildi.

“Mersin’i tanıtmak için çok yoğun çaba sarf ediyoruz”

Başkan Seçer, EMITT Fuarı’nın açılışında yaptığı konuşmada, “Mersin’i tanıtmak için çok yoğun çaba sarf ediyoruz ve zamanımız yok. Çok kısa sürede biz bunu başarmak zorundayız ki, Mersin arzu edilen noktalara gelsin" ifadelerini kullanarak, vatandaşları Mersin’e davet etmişti.

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