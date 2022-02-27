Otomobilin üzerine devrilen servis otobüsündeki 15 işçi yaralandı

Mehmet OKUR/GÜLNAR (Mersin), (DHA)MERSİN'in Gülnar ilçesinde işçileri taşıyan servis otobüsünün park halindeki otomobilin üzerine devrilmesi sonucu 15 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Büyükeceli Mahallesi'nde meydana geldi. Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde çalışan işçileri taşıyan otobüs, MersinAntalya Karayolu'ndaki viyadükte sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkıp, yaklaşık 3 metre yükseklikten bağlantı yolunda park halindeki bir otomobilin üzerine devrildi. Kazada, belirlemelere göre işçilerden 3'ü ağır 15 işçi yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulanslarla Silifke ve Aydıncık ilçelerindeki hastanelere kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Gülnar Mehmet OKUR
2022-02-27 21:58:37
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