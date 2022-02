Kırşehir Şehir Tiyatrosu, ‘9 Canlı’ oyunu ile Mersinlilerle buluştu

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Kırşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosunu ağırladı. Kongre ve Sergi Sarayında Mersinli sanatseverlerle buluşan Kırşehir Şehir Tiyatrosunun “9 Canlı” oyunu, izleyicilerden yoğun alkış aldı.

Mersin Büyükşehir Belediyesinin önceki sene Kırşehir izleyicisiyle buluşan “Halktan Biri” oyununun ardından bu defa Kırşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosunun “9 Canlı” oyunu Mersinli tiyatroseverlerle buluştu. Tayfun Türkili’nin yazdığı 2 perdelik komedi oyunu 9 Canlı, Mersinli sanatseverler tarafından yoğun ilgiyle karşılandı. Oyunun sonunda Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Koordinatörü Bengi İspir Özdülger, Kırşehir Şehir Tiyatrosu ekibine günün anısına çiçek ve hediye takdiminde bulunurken, Kırşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Yavuz Tekin de Özdülger’e plaket sundu.



“Çok mutlu ve gururluyuz”

Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Koordinatörü Özdülger, Kırşehir’den gelen konuklarını ağırlamaktan mutluluk duyduklarını belirterek, “Mersin Şehir Tiyatrosu yapmış olduğu temsillerle ve gösterdiği başarıyla hepimiz için büyük bir gurur kaynağı. Aynı zamanda böyle güzel oyunları ve güzel tiyatro topluluklarını davet ediyor olmaktan, onlarla bir arada hem sanatsal diyaloglar kurup hem de tanışıyor olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bu, Mersin Büyükşehir Belediyesinin sanatsal yaklaşımının da ne kadar geniş kapsamlı olduğunun bir göstergesi. Çok mutlu ve gururluyuz” dedi.

Özdülger, Mersin seyircisinin tiyatroya olan ilgisini de değerlendirerek, “Seyircimizin ilgisi ve desteği çok kıymetli. Her geçen gün de bu artışı gözlemliyoruz, çok mutlu oluyoruz. Aynı şekilde seyircinin sanatla birlikte olma isteği bize bugün de olduğu gibi bu güzel birlikteliği sağlıyor. Mutluluk verici” diye konuştu.



“Belediye şehir tiyatrolarıyla ilişkilerimiz yine bu şekilde sürecek”

Mersin Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Murat Atak da Kırşehir’de gerçekleştirdikleri turnenin ardından Kırşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu oyuncularını Mersin’de ağırladıklarını belirterek, “Bundan sonra belediye şehir tiyatrolarıyla ilişkilerimiz yine bu şekilde sürecek. Biz gideceğiz, onlar gelecekler. Mersinli seyircimizi ne kadar çeşitli bir repertuvarla tanıştırabilirsek o kadar mutlu olacağız” ifadelerini kullandı.



“Amacımız buradaki insanlara güzel anlar yaşatmak”

Kırşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Tekin ise “Sanat her zaman her yerde olmalı” diyerek, bu birlikteliği sağladıkları için Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ile Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu’na teşekkür etti. Yönettiği 9 Canlı oyununda kendisinin de rol aldığını belirten Tekin, “Oyunun yönetmeni olup aynı zamanda oyunun içerisinde bulunmak gerçekten farklı ve oldukça zor bir iş. Bir yandan oyunu düşünüyorsunuz bir yandan kendi rolünüzü düşünüyorsunuz. Tabi bu arada oyunu koordine etmeye çalışıyorsunuz. Amacımız, buradaki insanlara güzel anlar yaşatmak” dedi.

